Kinh tế Nghệ An quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU Triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đến nay, Nghệ An đã nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng.



Chiều 22/4, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Phùng Đức Tiến- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Nghệ An về công tác chống khai thác IUU tại tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Thành Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phú Hương

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Nghệ An hiện có hơn 3.000 tàu, thuyền khai thác thủy sản, trong đó, tàu cá có chiều dài trên 6m là hơn 2.720 chiếc. Các lực lượng chức năng đã thống kê, rà soát đối với nhóm tàu cá “3 không”, hoàn tất việc đăng ký cho 614/614 tàu cá “3 không”, đạt tỷ lệ 100%.

Tính đến ngày 21/4, toàn tỉnh có 2.723 tàu cá đã được đăng ký, đạt tỷ lệ 100% và đã được cập nhật đầy đủ lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Vnfishbase. Qua kiểm tra, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đều được đánh dấu, kẻ số đăng ký theo quy định.

Tổng số tàu cá còn hạn đăng kiểm trên hệ thống VNFishbase là 1.363/1.451 tàu (94%) và đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác; Tổng số tàu cá đã cấp phép đang còn hạn 2.534/2.723 tàu, đạt tỷ lệ 93,06% và đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác; 991/1.046 tàu cá đã cấp Giấy chứng nhận ATTP còn hạn, đạt 94,74% so với tổng số tàu cá phải cấp và đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác; có 1.040/1.046 tàu đã lắp thiết bị VMS, đạt 99,43%.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công tác. Ảnh: Phú Hương

Đối với những tàu cá chưa đủ điều kiện đi khai thác, định kỳ hàng tuần, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư gửi danh sách cho UBND huyện, xã, Đồn Biên phòng tuyến biển để thông báo, niêm yết công khai tại cộng đồng, người dân giám sát. Thường xuyên giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu của các tàu cá; đối với những tàu cá chưa lắp VMS, hàng tuần chụp hình ảnh gửi vị trí neo đậu về Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư để theo dõi, quản lý. Những tàu cá chưa đủ điều kiện, kiên quyết không cho xuất lạch đi khai thác thủy sản. Quý 1/2025, số lượt tàu cá được giám sát là 6.229 lượt; sản lượng thủy sản được giám sát là 22.331 tấn, đạt tỷ lệ gần 50% so với tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh.

Công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU đã được tăng cường, quyết liệt, đặc biệt là đối với việc xử lý các hành vi liên quan đến VMS. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã xử phạt 40 vụ/40 đối tượng, với số tiền phạt hơn 890 triệu đồng.

Ngư dân Nghệ An sơn lại cabin tàu cá theo đúng quy định. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Nỗ lực, kiên quyết các giải pháp

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, song công tác chống khai thác IUU vẫn còn một số hạn chế. Chưa hoàn thành 100% đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, an toàn thực phẩm, lắp đặt giám sát hành trình. Tình trạng tàu cá mất kết nối VMS trên biển vẫn diễn ra, công tác xử lý vi phạm mất kết nối của cơ quan chức năng còn chậm…

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định thời gian tới, tỉnh Nghệ An đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Quan tâm đầu tư các dự án nâng cấp, xây dựng hạ tầng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh, trú bão, các dự án trọng điểm. Chỉ đạo, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ VMS khi có đề nghị xác minh của cơ quan chức năng cần trả lời sớm để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý. Chỉ đạo các cơ sở đăng kiểm báo cáo kết quả những tàu cá đã đăng kiểm về các địa phương và cập nhật đầy đủ lên phần mềm VnFishbase để phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định Nghệ An sẽ tiếp tục các biện pháp kiên quyết trong chống khai thác IUU trên địa bàn. Ảnh: Phú Hương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: Tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá đáp ứng yêu cầu thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định trong vấn đề này.

“ Nghệ An sẽ tiếp tục các biện pháp nghiêm túc trong công tác chống khai thác IUU, kiên quyết trong tất cả các khâu như quản lý đội tàu, thiết bị giám sát hành trình và xử lý vi phạm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo, quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh. Tập trung theo dõi, rà soát, giám sát lại hoạt động của toàn bộ các tàu cá của tỉnh, nhất là tàu từ 15m trở lên về hải trình khai thác, lịch sử ra, vào cảng… Đặc biệt, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm.