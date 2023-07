Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì buổi tiếp và làm việc. Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại diện các cơ quan Quân khu dự buổi tiếp và làm việc.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 4, công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 với các đơn vị, địa phương Lào có chung đường biên giới.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lê Thắng

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Lào đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tạo mọi điều kiện giúp đỡ Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ trên đất nước Lào, giúp đỡ các Đội quy tập mộ liệt sĩ tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào đưa về an táng tại quê hương. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Lào cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4, các địa phương có chung đường biên giới giữ vững tuyến biên giới ổn định.

Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà lưu niệm cho đại biểu Sư đoàn 4, Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Lê Thắng

Thượng tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Kay Sỏn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào ghi nhận, đánh giá cao sự giúp đỡ, phối hợp của Quân khu 4 và các địa phương trên địa bàn Quân khu đối với các địa phương, đơn vị Lào trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh. Đặc biệt là Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 4, Sư đoàn 1 và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào có chung đường biên giới đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, trao đổi thông tin, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới. Kết quả đó đã góp phần xây dựng mối đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, Nhân dân Việt Nam - Lào nói chung, quân đội 2 nước nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.