Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam hôm nay (10/9) có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; cũng như lịch trình hoạt động với doanh nghiệp và người dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thống Joe Biden khi ông trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ năm 2015. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai bên sẽ rà soát lại quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hai bên cũng dự kiến cùng tổ chức hoạt động trao đổi kỷ vật chiến tranh, gặp gỡ giữa doanh nghiệp công nghệ. Nhân dịp này, hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỷ USD.

Trong thông cáo đưa ra trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng cho biết ông Joe Biden và lãnh đạo Việt Nam sẽ “tìm kiếm cơ hội thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế tập trung vào công nghệ và sáng tạo của Việt Nam”. Các lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hiện đang được Chính phủ Việt Nam quan tâm.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Biden sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực này theo ba hướng lớn.

Thứ nhất, hai bên sẽ xác định rõ hơn ưu tiên hợp tác lĩnh vực liên quan như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông… Thứ hai, hai bên dự kiến sẽ khởi động một số sáng kiến và cơ chế hợp tác cụ thể về bán dẫn và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Thứ ba, nhân chuyến thăm, các cơ quan và doanh nghiệp hai bên sẽ ký một số bản ghi nhớ, thỏa thuận, tạo cơ sở giúp thúc đẩy Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế xanh, kinh tế số và công nghệ cao.

Thông tin trước chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực, trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế, có nhiều tiến triển nổi bật và đã đạt được một số kết quả cụ thể, góp phần kỷ niệm 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện.

Trong các trao đổi, phía Mỹ nhất quán khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”; tiếp tục đánh giá cao vai trò của Việt Nam và coi trọng quan hệ hai nước. Mỹ bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, hướng tới nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp.