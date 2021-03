Tổng thống Putin sẽ tiêm vaccine Sputnik V phòng Covid vào cuối hè 2021

Ngày 11/8/2020, Tổng thống Putin đã công bố phê chuẩn đăng ký vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới cho vaccine Sputnik V. Việc tiêm 2 liều vaccine Sputnik V đã được phê duyệt hồi tháng 10 khi thử nghiệm giai đoạn 3 về tính an toàn và hiệu quả của vaccine chưa hoàn tất.

Sputnik V có hiệu quả 91,4%, thấp hơn một chút so với vaccine do hãng dược Pfizer chế tạo, nhưng lại có thể được bảo quản ở nhiệt độ -2 đến -8 độ C, phù hợp với hậu cần ở nhiều khu vực trên thế giới.