Tổng thống Zelensky: Không nước nào có thể một mình chống chọi với Nga (Baonghean.vn)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi cộng đồng toàn cầu hợp tác chống lại Nga, nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có thể một mình sống sót trong cuộc chiến với Moskva.

Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Trung Á cuối tuần qua, ông Zelensky cho biết mục tiêu nên là đảm bảo rằng Tổng thống Nga Putin “nghĩ đến sự sống còn và an ninh của mình” và “người Nga nghĩ về cách làm thế nào họ có thể tránh để mất nền độc lập của đất nước họ” mà không đe dọa họ – chỉ đơn giản bằng cách cho thấy thế giới đoàn kết và mạnh mẽ như thế nào”.

Zelensky kiểm tra việc xây dựng công sự tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: AFP

Sự đoàn kết như vậy là cần thiết bởi vì “không ai có thể tự mình sống sót trong một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, được tạp chí trực tuyến Vlast của Kazakhstan trích dẫn. Tổng thống Zelensky khẳng định: “Chúng tôi đơn độc" khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. “Nhưng sau đó chúng tôi đã đồng ý với các đối tác của mình về một số loại trừng phạt, một số loại vũ khí và những thứ khác”, ông Zelensky cho hay, đề cập đến sự hỗ trợ của phương Tây kể từ khi nổ ra xung đột. Ngay cả Bắc Kinh cũng “phải bảo vệ Ukraine vì chúng tôi đã bị tấn công”, vì “Trung Quốc nói rằng toàn vẹn lãnh thổ phải được tôn trọng”, chính trị gia Ukraine lập luận.

Bắc Kinh đã duy trì chính sách trung lập đối với cuộc xung đột Ukraine, đồng thời liên tục kêu gọi một giải pháp chính trị tôn trọng lợi ích của tất cả các bên. Chính quyền Trung Quốc đổ lỗi sự thù địch là do việc mở rộng về phía đông của NATO, từ chối lời kêu gọi của phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và chọn tăng cường thương mại với nước láng giềng.

Tổng thống Zelensky cũng được hỏi liệu ông có lo ngại về tuyên bố của Tổng thống Putin hồi đầu tuần rằng theo quan điểm của Moskva, tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine đã “hết hạn”. Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Ukraine Zelensky đã kết thúc vào ngày 20/5 sau khi ông từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới với lý do thiết quân luật được áp đặt do xung đột. “Họ không quan tâm đến tôi chút nào,” ông Zelensky thừa nhận.

Ông Putin đã trở thành tổng thống nhiệm kỳ thứ năm vào tháng 3, giành được 87,28% số phiếu bầu trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục trên 77%.

Zelensky lập luận rằng bất kỳ ai biết đọc luật đều có thể nhanh chóng xác nhận rằng việc ông tiếp tục nắm quyền là hợp pháp. Ông Zelensky nói thêm: “Người Ukraine hiểu Hiến pháp của họ, họ biết luật pháp".

Tổng thống Putin tháng trước tuyên bố nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm cô lập Nga đã thất bại và cam kết “mở rộng quan hệ đối tác thực chất, bình đẳng, cùng có lợi với các nước thân thiện ở Âu Á, châu Phi và Mỹ Latinh”. Theo tổng thống Putin, không giống như giới tinh hoa châu Âu, “những người không theo đuổi các chính sách có lợi cho người dân của họ”, có rất nhiều công dân trên lục địa này ủng hộ lập trường của Nga./.