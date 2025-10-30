Toyota Century Coupe: Bước mở cho thương hiệu siêu sang Ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, Century Coupe 2 cửa 2 chỗ mở lối cho thương hiệu siêu sang Century, với sơn 60 lớp và da, gỗ, đồng hồ analog.

Toyota chính thức ra mắt Century Coupe tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 ở Tokyo, đánh dấu bước chuyển Century từ tên dòng xe thành một thương hiệu siêu sang độc lập. Mẫu coupe 2 cửa, 2 chỗ ngồi xuất hiện như tuyên ngôn thiết kế và chế tác mới, hướng tới định vị cạnh tranh cùng Rolls-Royce và Bentley, đồng thời giữ vững bản sắc sang trọng, điềm đạm kiểu Nhật Bản.

Century Coupe - mẫu xe 2 cửa đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm di sản của thương hiệu này. Ảnh: Toyota

Century Coupe và bước ngoặt thành thương hiệu siêu sang

Trong hơn nửa thế kỷ, Toyota Century gắn với hình ảnh chuẩn mực, sang trọng và truyền thống của Nhật Bản, thường đồng hành cùng giới chính khách, thượng lưu và hoàng gia. Với Century Coupe, Toyota khởi đầu giai đoạn mới: Century trở thành thương hiệu riêng, có linh hồn và triết lý rõ ràng, nhằm “định nghĩa lại xa xỉ kiểu Nhật Bản”. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Akio Toyoda nhấn mạnh: “Century không chỉ là một chiếc xe – nó là đỉnh cao của phong cách Nhật Bản.”

Song hành với mẫu coupe, Toyota cũng giới thiệu bốn mẫu Century khác: hai bản sedan phục chế, một SUV phiên bản đặc biệt và một sedan Century GR mang tinh thần thể thao. Sự xuất hiện đồng thời của nhiều biến thể cho thấy chiến lược xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, thay vì chỉ làm mới một mẫu xe đơn lẻ.

Thiết kế của Century Coupe khác biệt hoàn toàn so với hai mẫu xe trước đó của thương hiệu này. Ảnh: Toyota

Hai cửa, hai chỗ: thể thao trong khuôn mẫu điềm tĩnh

Century Coupe chủ động tách biệt khỏi sedan Century cổ điển và SUV Century hiện tại bằng dáng coupe 2 cửa, 2 chỗ ngồi. Sự thay đổi tỷ lệ thân xe mang lại khí chất thể thao rõ rệt, nhưng ngôn ngữ tổng thể vẫn giữ nhịp điệu trầm tĩnh, lịch thiệp – bản sắc vốn làm nên tên tuổi Century. Đây là cách Toyota thể hiện sự đổi mới mà không phá vỡ di sản.

Điểm nhấn ngoại thất là màu cam ánh kim độc quyền, được hoàn thiện bằng hơn 60 lớp sơn thủ công. Lớp hoàn thiện đa tầng này hướng đến cảm quan chiều sâu và độ bóng bề mặt ổn định dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, thể hiện tinh thần chú trọng chi tiết ở cấp độ bề mặt – yếu tố thường thấy ở các sản phẩm siêu sang.

Không gian nội thất: sang trọng thuần chất với chất liệu cao cấp

Bên trong, cabin của Century Coupe được xử lý như một không gian độc bản, nơi chất liệu và bề mặt được ưu tiên hàng đầu. Toyota sử dụng da cao cấp, kim loại phay xước và gỗ quý, kết hợp một chiếc đồng hồ analog tinh xảo đặt ở trung tâm bảng điều khiển – chi tiết gợi nhớ tinh thần chế tác đồng hồ của Nhật Bản.

Nội thất của Century Coupe. Ảnh: Toyota

Cách tổ chức không gian cũng đặc biệt. Ghế lái được tách biệt với ghế hành khách bằng một vách gỗ tinh tế. Trên nền phân tách ấy, một dải đèn laser màu đỏ được chiếu lên trần, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại, đồng thời giữ bầu không khí yên tĩnh – đúng tinh thần tĩnh lặng vốn là “DNA” của Century.

Nội thất của Century Coupe. Ảnh: Toyota

Cụm đồng hồ số tối giản, lưng ghế gỗ mang hơi hướng cổ điển

Bảng đồng hồ kỹ thuật số hòa hợp với phong cách tối giản của vô-lăng, trong khi lưng ghế bằng gỗ đưa vào cabin cảm nhận hoài cổ. Sự tương phản giữa bề mặt công nghệ và chất liệu tự nhiên tạo nên chất sang nhẹ nhàng, không phô trương.

Đáng chú ý, ghế hành khách được bố trí lùi sâu về phía sau. Cách sắp đặt này cho thấy Century Coupe vẫn ưu tiên trải nghiệm “được lái” – hướng tới sự thư thái của người ngồi bên cạnh – thay vì nhấn mạnh trải nghiệm “tự lái”. Đây là một lựa chọn khác biệt trên một mẫu coupe hai chỗ, đặt trọng tâm vào sự thoải mái và sự riêng tư của hành khách.

Nội thất của Century Coupe. Ảnh: Toyota

Bản sắc Nhật Bản qua lăng kính hiện đại

Century Coupe không tìm cách tái hiện nguyên bản hình ảnh sedan nghi lễ; thay vào đó, mẫu xe chuyển dịch sang cấu trúc coupe để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sự sang trọng Nhật Bản. Điều này nằm trong định hướng mà ông Akio Toyoda chia sẻ: đưa Century trở thành biểu tượng mang tầm ảnh hưởng toàn cầu, nhưng vẫn trung thành với tinh thần Nhật Bản.

Trong bối cảnh các đối thủ truyền thống như Rolls-Royce và Bentley định hình “xa xỉ châu Âu” thông qua tỉ lệ thân xe cổ điển và chất liệu phô bày, Century Coupe chọn một quỹ đạo khác: tiết chế bề mặt, đề cao cảm xúc vật liệu và sự tĩnh tại. Điểm nhấn như đồng hồ analog, vách gỗ phân tách, dải ánh sáng laser và sơn thủ công nhiều lớp tạo nên hệ giá trị nhận diện riêng.

Danh mục Century tại sự kiện: đa dạng hóa hệ sinh thái

Việc giới thiệu song song bốn mẫu Century khác – hai sedan phục chế, một SUV phiên bản đặc biệt và một sedan Century GR – cho thấy chiến lược dài hạn vượt qua phạm vi một sản phẩm. Mỗi biến thể gợi một ngữ cảnh sử dụng: bảo tồn di sản (sedan phục chế), mở rộng công năng (SUV), và thêm sắc thái thể thao (sedan GR). Tập hợp này củng cố hình ảnh Century như một thương hiệu hoàn chỉnh, có chiều sâu lịch sử lẫn sự tươi mới.

Các mẫu xe Toyota Century sẽ có mặt tại triển lãm di động Nhật Bản. Ảnh: Toyota

Kết luận: Century Coupe như lời mở đầu

Century Coupe xuất hiện đúng vai trò “lời mở đầu” cho hành trình tách Century thành thương hiệu siêu sang: một thiết kế khác biệt, nhấn mạnh thủ công tinh xảo (sơn 60 lớp), không gian nội thất ưu tiên trải nghiệm tĩnh lặng và riêng tư, cùng thông điệp rõ ràng về bản sắc Nhật Bản. Trên nền tảng đó, Toyota đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái Century trải rộng nhiều phong cách, từ bảo tồn đến thể thao.

Với sự kiện tại Tokyo, Toyota cho thấy họ không chỉ làm mới một mẫu xe biểu tượng mà còn tái cấu trúc chiến lược thương hiệu. Nếu xem Century Coupe là “tuyên ngôn”, các mẫu sedan phục chế, SUV đặc biệt và sedan Century GR là những “mảnh ghép” hoàn thiện bức tranh. Từ đây, câu chuyện của Century chuyển từ di sản của một dòng xe thành tầm nhìn của một thương hiệu siêu sang mang tinh thần Nhật Bản.