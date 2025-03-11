Toyota Corolla Concept: Dấu hiệu của bản sản xuất mới Corolla Concept xuất hiện với khe gió chủ động, tỷ lệ thân xe kiểu BEV, cổng sạc đôi và nắp nhiên liệu. Toyota xác nhận nền tảng mới hỗ trợ ICE, hybrid, PHEV, BEV; FCEV có thể.

Toyota trình làng Corolla Concept tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, hé lộ định hướng lớn cho thế hệ thứ 13. Dù được giới thiệu là concept, mẫu xe cho thấy nhiều chi tiết mang tính “sản xuất”, trong khi Toyota xác nhận thế hệ mới sẽ có nền tảng hỗ trợ nhiều loại truyền động gồm động cơ đốt trong (ICE), hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và điện thuần (BEV). Autocar gợi ý biến thể pin nhiên liệu hydrogen (FCEV) cũng có thể được cân nhắc.

1762150369537.png

Những chi tiết gợi ý tính sẵn sàng sản xuất

So với Corolla thế hệ thứ 12, concept mới chuyển hướng rõ rệt về thẩm mỹ và khí động học. Chuỗi chi tiết dưới đây cho thấy khả năng đây là bản xem trước khá gần của mẫu sản xuất:

Chữ ký ánh sáng tương đồng các mẫu gắn huy hiệu bZ: đèn chạy ban ngày đặt cao, cụm đèn chiếu ẩn sau kính khói ở vị trí thấp.

Không có lưới tản nhiệt truyền thống; thay vào đó là khe hút gió trung tâm ở cản trước đi kèm cửa chớp chủ động, có thể đóng khi không cần làm mát.

Tỷ lệ thân xe kiểu BEV: nắp ca-pô rất ngắn, kính chắn gió kéo dài về phía trước, buồng lái đặt thấp và dốc về sau tạo dáng fastback.

Đuôi xe vuông vắn với dải đèn hậu bao quanh cắt sâu sang hai bên; mâm 21 inch và cánh gió tích hợp làm tăng cảm giác vững chãi.

Bố trí cổng sạc ở hai bên chắn bùn trước; phía sau bên trái có thêm một nắp khác có thể là nắp bình nhiên liệu. Toyota không xác nhận, nhưng chi tiết này gợi ý cấu hình PHEV về mặt ý tưởng.

Lưu ý, đây là fastback chứ không phải liftback: nắp cốp mở độc lập, kính sau không nâng theo. Cách bố trí này ưu tiên khí động học và dáng thể thao, đồng thời giữ cấu trúc cốp tách biệt kiểu sedan.

Thiết kế đi theo hướng bZ nhưng sắc nét hơn

Ngôn ngữ của Corolla Concept cho cảm giác là bước phát triển tiếp theo từ dải sản phẩm bZ, song được mài dũa sắc nét và thể thao hơn. Sự chuyển dịch này cũng đặt ra yêu cầu cập nhật đối với những mẫu điện thuần hiện tại, như bZ3, nếu Toyota muốn đồng bộ hóa nhận diện thiết kế trong kỷ nguyên điện hóa.

Nền tảng mới cho đa dạng truyền động

Theo công bố của Toyota, thế hệ Corolla tiếp theo sẽ ra mắt trên một nền tảng hoàn toàn mới, có khả năng tích hợp nhiều loại truyền động trong cùng một mẫu xe. Đây là thay đổi đáng chú ý so với cách tiếp cận trước đây, vốn tách riêng nền tảng xe điện và xe động cơ đốt trong. Với Corolla mới, khách hàng có thể lựa chọn từ ICE, hybrid, PHEV đến BEV trong cùng một dòng sản phẩm.

Loại truyền động Tình trạng Động cơ đốt trong (ICE) Xác nhận bởi Toyota Hybrid Xác nhận bởi Toyota Plug-in hybrid (PHEV) Xác nhận bởi Toyota Điện thuần (BEV) Xác nhận bởi Toyota Pin nhiên liệu hydrogen (FCEV) Có thể, Autocar gợi ý

Việc gom nhiều cấu hình truyền động vào một nền tảng chung cho thấy mục tiêu linh hoạt hóa danh mục và tối ưu chi phí công nghiệp. Đồng thời, nó giúp Toyota phản ứng theo nhu cầu thị trường ở từng khu vực – yếu tố vốn là truyền thống của Corolla trong suốt lịch sử thương mại toàn cầu.

Tỷ lệ thân xe kiểu BEV và thách thức tích hợp ICE

Tỷ lệ đầu xe ngắn và kính chắn gió đẩy lên trước là điển hình của xe điện, nơi mô-đun truyền động có thể đặt thấp và gọn. Ở góc nhìn sản xuất, nếu vẫn tích hợp được động cơ đốt trong, thiết kế sẽ cần điều chỉnh nhất định để đảm bảo phù hợp không gian đặt máy và kết cấu an toàn, dù Toyota có thể tối ưu kích thước và vị trí đặt động cơ. Điều này lý giải vì sao phiên bản sản xuất có thể thay đổi đôi chút về tỷ lệ so với concept.

Khí động học và các chi tiết chức năng

Khe hút gió trung tâm với cửa chớp chủ động là chi tiết mang tính kỹ thuật, thường chỉ xuất hiện trên xe phát triển gần sản xuất vì liên quan trực tiếp tới bài toán nhiệt và hiệu suất khí động học. Dải đèn hậu bao quanh, cánh gió tích hợp và phần đuôi vuông vắn không chỉ tạo nhận diện mà còn gợi ý cách Toyota xử lý luồng khí rời khỏi thân xe nhằm giảm lực cản.

Cabin và công năng kiểu fastback

Buồng lái thấp, mái xe dốc về phía sau mang lại dáng fastback. Tuy nhiên, do không phải liftback, nắp cốp tách biệt có thể duy trì đặc tính tiện dụng kiểu sedan. Thực tế cấu trúc nội thất, không gian khoang sau và dung tích khoang hành lý chưa được nhà sản xuất công bố.

Chiến lược toàn cầu và thời điểm ra mắt

Corolla là sản phẩm toàn cầu với sự đa dạng về kiểu thân xe và hệ truyền động giữa các thị trường. Cách tiếp cận này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn ở thế hệ mới để phù hợp từng nhu cầu cụ thể. Toyota cho biết mẫu xe sẽ “được đóng gói với những phát minh” và là một phần trong chiến lược “tạo ra những chiếc xe đẹp mắt mà mọi người sẽ muốn lái”, nhưng chưa chia sẻ chi tiết kỹ thuật.

Về thời điểm, mẫu thế hệ mới được kỳ vọng ra mắt trong năm tới hoặc muộn nhất vào năm 2027, khi Corolla hiện tại (ra mắt từ 2018) đã gần cuối vòng đời.

Kết luận nhanh

Corolla Concept cho thấy định hướng thiết kế mới, đồng thời hé lộ hàng loạt chi tiết giàu tính ứng dụng như cửa chớp gió chủ động, tỷ lệ thân xe kiểu BEV và bố trí cổng sạc kèm nắp nhiên liệu gợi ý cấu hình PHEV. Toyota xác nhận nền tảng mới sẽ bao trùm ICE, hybrid, PHEV, BEV; biến thể FCEV được Autocar gợi ý. Với lịch trình dự kiến từ năm tới đến 2027, đây nhiều khả năng là bản xem trước sát thực của Corolla thế hệ 13.