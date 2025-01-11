Toyota Corolla Concept: Hybrid mới, tiết kiệm hơn 10–20% Toyota hé lộ hướng đi truyền động cho Corolla thế hệ mới với hệ hybrid 1,5 lít nhẹ hơn, công suất kết hợp 134 mã lực và mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu 10–20%; song song là động cơ 2,0 tăng áp cho GR tới 395 mã lực.

Toyota đã dùng màn ra mắt Corolla concept tại Tokyo auto show để đặt nền cho thế hệ kế tiếp, đồng thời hé lộ các tùy chọn truyền động chủ lực: hệ hybrid thế hệ mới với động cơ xăng 1,5 lít và mô-tơ điện 30 kW, hướng tới hiệu quả tiêu thụ tốt hơn 10–20%, cùng một động cơ xăng 2,0 lít tăng áp bốn xi-lanh cho các mẫu GR với công suất mục tiêu lên tới 395 mã lực.

toyota corolla concept

Hệ hybrid thế hệ mới: nhẹ hơn, hiệu quả hơn

Theo lãnh đạo phụ trách hệ truyền động của Toyota, Takashi Uehara, hệ hybrid sắp tới kết hợp động cơ xăng bốn xi-lanh 1,5 lít với mô-tơ điện mới 30 kW. Toàn bộ hệ thống được đánh giá là nhẹ hơn thế hệ hiện tại và có công suất kết hợp khoảng 134 mã lực (trong đó động cơ xăng đóng góp khoảng 94 mã lực, mô-tơ điện tương đương khoảng 40 mã lực). Toyota đặt mục tiêu cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu từ 10–20% so với hệ thống trước.

toyota corolla concept

1,5 lít có thể gắn turbo, gợi mở cấu hình AWD

Uehara cho biết cụm 1,5 lít mới có thể tích hợp turbocharger. Dù Corolla concept có phần mũi thấp, Toyota khẳng định hệ thống này vẫn vừa vặn trong khoang động cơ. Với tiền lệ từ Corolla Hybrid hiện tại, các biến thể dẫn động bốn bánh trong tương lai có thể sử dụng thêm một mô-tơ điện đặt ở trục sau.

toyota corolla concept

Động cơ 2,0 tăng áp cho GR: nhấn mạnh hiệu năng

Bên cạnh định hướng điện hóa, Toyota vẫn đầu tư mạnh cho động cơ đốt trong phục vụ mảng hiệu năng Gazoo Racing. Uehara xác nhận động cơ bốn xi-lanh 2,0 lít tăng áp mới đang được phát triển và sẽ vừa vặn trên GR Corolla, với công suất mục tiêu lên đến 395 mã lực. Việc chuyển từ ba lên bốn xi-lanh được kỳ vọng cải thiện độ êm mượt của động cơ.

Quan điểm này được củng cố bởi phát biểu của Hiroki Nakajima, giám đốc công nghệ của Toyota: “Toyota nên là công ty làm động cơ đốt trong đến tận cùng. Tôi yêu đua xe và yêu mùi xăng.”

toyota corolla concept

Nền tảng đa cấu hình, lộ trình điện hóa thận trọng

Corolla concept được giới thiệu như bản xem trước một nền tảng tương thích đa dạng cấu hình truyền động, bao gồm cả xe điện. Tuy vậy, Toyota chưa công bố thông số chi tiết cho biến thể EV. Hãng cũng tỏ ra thận trọng với việc mở rộng danh mục EV, bên cạnh những sản phẩm hiện có như dòng bZ (đồng phát triển với Subaru), cùng bZ Woodland trục cơ sở kéo dài và C-HR mới.

Bảng tóm tắt thông số và mục tiêu kỹ thuật

Hệ truyền động Động cơ xăng Mô-tơ điện Công suất dự kiến Mục tiêu hiệu quả Hybrid thế hệ mới 1,5 lít, 4 xi-lanh 30 kW (≈ 40 mã lực) 134 mã lực (kết hợp) Tiết kiệm nhiên liệu +10–20% GR tăng áp 2,0 lít, 4 xi-lanh, turbo – Lên đến 395 mã lực –

Kết luận: Corolla thế hệ mới đa lớp truyền động

Những chia sẻ từ Tokyo auto show cho thấy Toyota đang đi theo lộ trình song song: tối ưu hiệu quả với hybrid 1,5 lít nhẹ hơn, mạnh mẽ vừa đủ cho vận hành thường nhật, đồng thời duy trì “mạch thể thao” bằng động cơ 2,0 lít tăng áp hướng tới 395 mã lực cho dải sản phẩm GR. Thông số chi tiết và thời điểm thương mại hóa chưa được công bố, nhưng định hướng đã rõ: Corolla tương lai sẽ đa cấu hình và tập trung nhiều hơn vào cả hiệu quả lẫn cảm xúc lái.