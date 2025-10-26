Toyota GR Supra 3.0 2019–2026: Đánh giá trước giờ chia tay Toyota xác nhận dừng GR Supra vào tháng 3/2026, kết thúc hợp tác với BMW Z4. Xe dùng I6 3,0L 387 mã lực, RWD, 6MT/8AT. Nguồn tin nội bộ cho biết Supra mới có thể trở lại năm 2027.

Toyota xác nhận chiếc GR Supra cuối cùng sẽ rời dây chuyền vào tháng 3/2026. Khoảng thời gian đặt hàng vì thế chỉ còn rất ngắn và trên thực tế có thể đóng sớm hơn. Đây là dấu mốc khép lại hợp tác thể thao giữa Toyota và BMW cho thế hệ Supra thứ 5, đồng thời mở ra kỳ vọng về một thế hệ hoàn toàn mới vào năm 2027 theo nguồn tin nội bộ.

Thế hệ GR Supra hiện tại ra mắt tháng 1/2019, chia sẻ nền tảng và nhiều công nghệ với BMW Z4, lắp ráp tại nhà máy Magna Steyr ở Graz, Áo. BMW Z4 cũng dự kiến ngừng sản xuất trong năm 2026, qua đó chấm dứt cặp đôi roadster–coupé hiệu năng phát triển chung.

toyota, gr, gazoo racing, toyota gr supra, supra, gr supra, xe the thao, bmw, bmw z4, neue klasse, xe dien, ev anh 1

Thiết kế, nền tảng và dấu ấn Gazoo Racing

GR Supra thế hệ thứ 5 mang thêm hậu tố GR từ bộ phận hiệu năng Gazoo Racing, vốn cũng đứng sau GR Yaris, GR Corolla và GR86. Sự hiện diện của GR thể hiện định hướng đặt hiệu suất làm trọng tâm.

Mối liên kết kỹ thuật với BMW Z4 được thể hiện rõ ở kết cấu động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau, cùng chuỗi cung ứng và công nghệ dùng chung. Việc lắp ráp tại Magna Steyr – đơn vị gia công xe cao cấp tại Graz, Áo – giúp tối ưu hóa chất lượng sản xuất cho cả hai mẫu xe.

toyota, gr, gazoo racing, toyota gr supra, supra, gr supra, xe the thao, bmw, bmw z4, neue klasse, xe dien, ev anh 2

Công thái học và trải nghiệm người lái

Nguồn thông tin hiện hành nhấn mạnh GR Supra chia sẻ nhiều công nghệ với BMW Z4. Chi tiết cụ thể về bố trí táp-lô hay trang bị tiện nghi không được nêu thêm trong tài liệu gốc, song dấu ấn GR cho thấy ưu tiên trải nghiệm người lái và cảm giác vận hành.

Hiệu năng và cảm giác lái

GR Supra sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng tăng áp 3,0 lít do BMW cung cấp, công suất 387 mã lực, dẫn động cầu sau. Hộp số gồm hai lựa chọn: sàn 6 cấp cho người yêu thích kết nối cơ khí hoặc tự động 8 cấp ZF cho khả năng vận hành mượt và ổn định.

Toyota từng bổ sung tùy chọn động cơ 2,0 lít tăng áp cho dòng Supra, nhưng cấu hình này đã dừng sản xuất từ giữa năm 2024. Với nền tảng FR, trọng tâm là phản hồi vô lăng và độ bám sau truyền thống vốn là cốt lõi của một mẫu thể thao Nhật Bản.

toyota, gr, gazoo racing, toyota gr supra, supra, gr supra, xe the thao, bmw, bmw z4, neue klasse, xe dien, ev anh 3

An toàn và công nghệ hỗ trợ lái

Tài liệu nguồn không đề cập chi tiết trang bị ADAS hay kết quả thử nghiệm an toàn độc lập như NCAP của GR Supra. Mức cấu hình an toàn và hỗ trợ lái vì thế có thể khác nhau tùy thị trường và phiên bản.

Giá trị thị trường, đối thủ và triển vọng

Ở giai đoạn cuối vòng đời, GR Supra chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp từ Nissan Z. Tại Mỹ trong năm 2025, theo số liệu công bố đầu tháng 10, Nissan Z đạt doanh số hơn 4.800 xe trong khi Supra đạt 2.009 chiếc. Khoảng cách này phản ánh sức nóng của phân khúc xe thể thao hiệu năng truyền thống.

Việc dừng sản xuất vào tháng 3/2026 đồng nghĩa nguồn cung Supra sẽ hạn chế dần trong ngắn hạn. Toyota cho biết không có kế hoạch hợp tác dự án xe thể thao mới với BMW trong tương lai gần. Ở chiều ngược lại, BMW để ngỏ khả năng phát triển mẫu thể thao hoàn toàn mới dựa trên nền tảng Neue Klasse, hướng tới cấu hình thuần điện trong tương lai.

Về triển vọng, nguồn tin nội bộ từ Toyota cho biết tên gọi Supra chưa dừng lại. Một thế hệ hoàn toàn mới có thể xuất hiện vào năm 2027 với nền tảng mới vẫn giữ cấu trúc động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau, chuyển sang động cơ tăng áp 2,0 lít do Toyota phát triển, công suất khoảng 400 mã lực. Những thông tin này cần thêm thời gian để được xác nhận khi tiến gần thời điểm ra mắt.

toyota, gr, gazoo racing, toyota gr supra, supra, gr supra, xe the thao, bmw, bmw z4, neue klasse, xe dien, ev anh 4

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông tin Mẫu xe Toyota GR Supra (thế hệ 5) Ra mắt 1/2019 Kết thúc sản xuất 3/2026 Đối tác phát triển BMW; chia sẻ nhiều công nghệ với Z4 Nhà máy Magna Steyr, Graz, Áo Kết cấu Động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau Động cơ I6 tăng áp 3,0 lít (BMW), 387 mã lực Hộp số Sàn 6 cấp; tự động 8 cấp ZF Tùy chọn 2,0 lít Đã dừng từ giữa năm 2024 Đối thủ đáng chú ý Nissan Z (doanh số Mỹ 2025: >4.800 xe; Supra 2.009 xe) Triển vọng thế hệ mới Theo nguồn tin nội bộ: có thể 2027; nền tảng mới, FR giữ nguyên; động cơ 2,0 lít tăng áp do Toyota phát triển, khoảng 400 mã lực

Kết luận: Supra khép lại một chương, chuẩn bị chương mới

Điểm mạnh

Nền tảng hiệu năng rõ rệt: I6 tăng áp 3,0 lít 387 mã lực, dẫn động cầu sau.

Hai lựa chọn hộp số gồm sàn 6 cấp và tự động 8 cấp ZF.

Dấu ấn Gazoo Racing, sản xuất bởi Magna Steyr.

Hạn chế

Dừng sản xuất vào 3/2026, khả năng đặt hàng có thể đóng sớm.

Bản 2,0 lít đã ngừng từ giữa 2024, giảm lựa chọn cấu hình.

Áp lực cạnh tranh từ Nissan Z với doanh số vượt trội tại Mỹ năm 2025.

GR Supra 2019–2026 khép lại vai trò chiếc coupe thể thao mang tính biểu tượng của Toyota trong kỷ nguyên hợp tác với BMW. Nếu kế hoạch nội bộ thành hiện thực, năm 2027 có thể đánh dấu sự trở lại theo cách khác: giữ DNA dẫn động cầu sau, chuyển sang động cơ 2,0 lít tăng áp do Toyota tự phát triển.