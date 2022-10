TP.HCM thua tan nát: Chén đắng cho HLV Vũ Tiến Thành; Quỷ đỏ gửi chiến thư tới Chelsea

(Baonghean.vn) - Vào ngày 8/3/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về vai trò của người phụ nữ: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Những cáo buộc gần đây cho rằng Nga dùng các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất để tấn công Ukraine dường như đã làm phức tạp trạng thái trung lập của Israel giữa Moscow và phương Tây.

(Baonghean.vn) - Đoàn ĐBQH Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu gồm 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 7 đại biểu cư trú, làm việc tại Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn dự Kỳ họp.