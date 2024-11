Kinh tế Trà sen Phúc An Farm thu hút du khách tại Lễ hội sen Nghệ An Tại lễ hội Du lịch và Ẩm thực sen Nghệ An được tổ chức tại phố đi bộ TP. Vinh, trà sen Phúc An Farm được nhiều du khách lựa chọn với vị trà thơm phức, hương vị đặc trưng được pha chế bởi những nguyên liệu sen tươi, tốt nhất trên mảnh đất xứ Nghệ.

Lễ hội Du lịch và Ẩm thực sen Nghệ An năm 2024 được tổ chức từ ngày 29/11 - 1/12 tại phố đi bộ TP. Vinh có sự tham gia của hơn 70 gian hàng đến từ các vùng miền, địa phương. Trong đó, nổi bật nhất là các món ẩm thực, thức uống được chế biến từ sen hoặc lấy cảm hứng từ cây sen. Lễ hội không chỉ quảng bá văn hóa, ẩm thực Nghệ An mà còn tôn vinh con người xứ Nghệ, giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Trà sen Phúc An Farm được tuyển chọn từ những nguyên liệu sen tươi tốt nhất. Ảnh: P.V

Tại lễ hội sen năm 2024 có sự xuất hiện của trà sen Phúc An Farm. Đây là thương hiệu đi đầu trên địa bàn tỉnh trong việc sản xuất các sản phẩm quà tặng nông sản truyền thống của tỉnh Nghệ An, trong đó nổi bật là các sản phẩm từ cây sen.

Không gian của Phúc An Farm tại lễ hội được bài trí tinh tế, đậm nét truyền thống. Ảnh: P.V

Các sản phẩm của Phúc An Farm được làm từ các nguyên liệu bản địa, được tuyển chọn và chăm sóc kỹ lưỡng. Kết hợp bàn tay thủ công của người dân địa phương và khoa học công nghệ tiên tiến nhất để có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, nhưng vẫn giữ nguyên hương vị, độ dinh dưỡng và giá trị của những nguyên liệu tươi, tốt nhất.

Nhiều người dân tham quan và lựa chọn các sản phẩm từ sen của thương hiệu Phúc An Farm tại lễ hội. Ảnh: P.V

Từ vùng đất cằn cỗi, giữa thời tiết khắc nghiệt của miền quê xứ Nghệ, những bông sen được chăm sóc kỹ lưỡng, đảm bảo. Những bông hoa được hái trong nắng sớm mai, ôm trọn tinh hoa đất trời. Lá sen, hoa sen, củ sen, gương sen, hạt sen, tâm sen... tất cả đều được chế biến thành các sản phẩm mang nét đặc trưng.

Du khách hào hứng khi được trải nghiệm pha trà sen tại Phúc An Farm. Ảnh: P.V

Người dân và du khách được giới thiệu các sản phẩm từ Phúc An Farm. Ảnh: P.V

Cho đến nay, Phúc An Farm đã có nhiều sản phẩm được chế biến từ loài hoa trên quê hương Bác Hồ như trà tâm sen, trà lá sen, mộc liên trà, hồng liên trà, hạt sen sấy, củ sen sấy và các loại mứt từ nông sản khác... Tất cả các sản phẩm đều được đơn vị giới thiệu tại lễ hội lần này.

Các sản phẩm từ sen của Phúc An Farm tại lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức, mua sắm và trải nghiệm công thức pha trà trong không gian được bài trí bắt mắt, đậm hương vị truyền thống.

Đa dạng các sản phẩm từ sen của thương hiệu Phúc An Farm. Ảnh: P.V

Anh Nguyễn Xuân Huy - nhà sáng lập Phúc An Farm chia sẻ: “Trà ướp hoa sen Phúc An Farm không chỉ là nông sản quê hương, mà còn chứa đựng linh hồn và hồn cốt của xứ Nghệ. Mỗi chén trà sen là sự kết tinh của đất trời và tâm hồn người dân nơi đây, mang đến một hương vị đậm đà, tinh tế. Phúc An Farm không chỉ mang lại hương vị đặc trưng của sen Nghệ An mà còn gửi tới khách hàng góc nhìn sâu sắc về văn hóa và truyền thống của quê hương xứ Nghệ".

Du khách thích thú khi được thưởng thức trà sen Phúc An Farm tại lễ hội. Ảnh: P.V

Được biết, năm 2023, Phúc An Farm xuất sắc đoạt giải Nhì tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng”. Các sản phẩm của Phúc An Farm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng./.