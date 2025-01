Quốc tế Trái tim nhân tạo đầu tiên của con người có thể xuất hiện vào năm 2025 Ngân hàng Saxo cho biết trái tim nhân tạo đầu tiên của con người sẽ xuất hiện vào năm 2025, giúp giảm bớt tình trạng thiếu nội tạng hiến tặng trên toàn cầu và dẫn đến kéo dài tuổi thọ con người bằng cách thay thế các bộ phận bị hỏng bằng những cơ quan được sản xuất theo yêu cầu riêng, Ngân hàng Saxo cho biết trong “những dự đoán gây sốc”.

Tim nhân tạo đầu tiên của con người có thể xuất hiện vào năm 2025.

Ngân hàng Saxo hàng năm công bố “những dự đoán gây sốc” cho năm tới. Về cơ bản, chúng liên quan đến một loạt các sự kiện khó xảy ra và bị đánh giá thấp, tuy nhiên, chúng có thể có tác động mạnh mẽ đến tình hình thế giới.

“Vào năm 2025, các nhà nghiên cứu sẽ tạo ra bước đột phá khoa học chưa từng có và in thành công trái tim con người có đầy đủ chức năng bằng công nghệ in sinh học 3D tiên tiến”, ngân hàng Saxo dự đoán.

Sau khi in ra, trái tim sẽ được đặt trong lò phản ứng sinh học chuyên dụng mô phỏng các điều kiện sinh lý của cơ thể con người. Quả tim "trưởng thành" sẽ được cấy vào lợn để thử nghiệm.

Các chuyên gia kỳ vọng công nghệ tạo ra trái tim nhân tạo thích ứng với DNA của từng bệnh nhân sẽ làm giảm bớt tình trạng thiếu nội tạng hiến tặng trên toàn cầu.

“Bước đột phá này mở đường cho việc kéo dài tuổi thọ con người bằng cách thay thế các bộ phận bị hỏng bằng các cơ quan được sản xuất riêng. Nó cũng mở ra cơ hội đổi mới trong việc in sinh học các cơ quan phức tạp khác, cách mạng hóa y học tái tạo và chăm sóc sức khỏe cá nhân”, bản phân tích viết.