Sức khỏe Xóa tan mất ngủ kinh niên nhờ phương pháp y học cổ truyền Mất ngủ không chỉ là nỗi ám ảnh của nhiều người lớn tuổi mà còn có xu hướng gia tăng ở người trẻ. Điều trị bệnh lý này bằng phương pháp y học cổ truyền an toàn, hiệu quả đang là lựa chọn của nhiều người bệnh.

Không còn nỗi lo mất ngủ

Bệnh nhân Lê Thị Ph ở xã Thanh Nho (Thanh Chương) bị mất ngủ kéo dài, mỗi đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng; ngủ không sâu giấc, cơ thể mệt mỏi nhiều. Chị đến thăm khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và được chỉ định điều trị bằng phương pháp điện châm, xoa bóp bấm huyệt, ngâm và xông chân bằng thảo dược.

Sau đợt điều trị 10 ngày, chị đã ngủ được nhiều hơn, dễ vào giấc ngủ hơn, ngủ sâu hơn. Các triệu chứng mệt mỏi, ăn kém giảm rõ rệt.

Châm cứu là phương pháp sử dụng kim châm vào các huyệt đạo trên cơ thể người bệnh để điều hòa khí huyết, giúp cải thiện giấc ngủ. Ảnh: P.V

Bệnh nhân Nguyễn Thị N. ở xã Nghi Liên (TP. Vinh) cũng gặp tình trạng tương tự. Nhiều năm qua, chị thường xuyên mất ngủ về đêm, tinh thần mệt mỏi, căng thẳng, hay gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt, kèm theo ăn kém. Chị được chẩn rối loạn giấc ngủ và được chỉ định điều trị bằng phương pháp như: điện châm, xoa bóp bấm huyệt, ngâm và xông chân bằng thảo dược, tập khí công dưỡng sinh...

Sau 15 ngày điều trị, chị ngủ ngon giấc, ngủ sâu hơn, ăn tốt hơn và đỡ chóng mặt. Ngoài ra, với sự hướng dẫn của các y, bác sĩ tại bệnh viện, chị đã tự tập được các động tác xoa bóp, hít thở và các bài tập nhẹ nhàng giúp cơ thể dẻo dai, tỉnh táo và vui vẻ hơn.

Bác sĩ sử dụng phương pháp xoa bóp bấm huyệt để điều trị bệnh lý mất ngủ cho người bệnh. Ảnh: P.V

Điều trị mất ngủ bằng y học cổ truyền không chỉ tập trung vào triệu chứng mà còn chú trọng đến việc cân bằng cơ thể và loại bỏ nguyên nhân gây mất ngủ từ gốc rễ, ít gây tác dụng phụ. Sự kết hợp giữa thảo dược, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và chế độ sinh hoạt lành mạnh có thể mang lại giấc ngủ ngon và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Địa chỉ điều trị bệnh lý mất ngủ an toàn, hiệu quả

Mất ngủ không thực tổn là một dạng rối loạn giấc ngủ. Mất ngủ không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe toàn diện.

Người bệnh được ngâm chân và xông chân bằng thảo dược giúp cân bằng năng lượng cơ thể, loại bỏ độc tố và cải thiện chức năng của các cơ quan. Ảnh: P.V

Theo Y học hiện đại mất ngủ không thực tổn có liên quan chủ yếu đến các nhân tố tâm lý - xã hội, trong đó, nguyên nhân cảm xúc là đầu tiên và cơ bản. Việc sử dụng các loại thuốc tân dược giúp làm giảm triệu chứng mất ngủ nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc ngủ có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn như mệt mỏi, chóng mặt hoặc dẫn đến phụ thuộc thuốc.

Theo Y học cổ truyền mất ngủ thuộc phạm trù chứng “thất miên,” “bất mị,” hay “bất đắc miên.” Nguyên nhân mất ngủ được xem xét từ góc độ suy giảm chức năng của ngũ tạng (bao gồm tâm, can, tỳ, phế, và thận), tinh huyết không đủ, và tà khí bên ngoài nhiễu động dẫn đến thần không được yên ổn.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đang áp dụng các phương pháp điều trị mất ngủ an toàn, hiệu quả; giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ cho người bệnh như:

Dùng thuốc: Sử dụng chế phẩm “Hoàn an thần” do bệnh viện bào chế, ngoài tác dụng an thần gây ngủ còn có tác dụng bồi bổ tâm tỳ, thư can giải uất. Bởi theo Đông y, tim khỏe mạnh, thần kinh tốt, lá gan bình hòa, tinh thần thư thái sẽ ngủ ngon giấc. Nhờ đó, sản phẩm có tác dụng rất tốt trong việc an thần, tạo và duy trì giấc ngủ ngon cho người sử dụng.

Sử dụng chế phẩm “Hoàn an thần” do bệnh viện bào chế, ngoài tác dụng an thần gây ngủ còn có tác dụng bồi bổ tâm tỳ, thư can giải uất. Ảnh: P.V

Châm cứu: Châm cứu là phương pháp sử dụng kim châm vào các huyệt đạo trên cơ thể để điều hòa khí huyết, giúp cải thiện giấc ngủ. Các huyệt thường được sử dụng bao gồm huyệt an miên, thần môn, tam âm giao và nội quan.

Xoa bóp, bấm huyệt: Xoa bóp, bấm huyệt cũng là một phương pháp hữu hiệu trong điều trị mất ngủ. Việc xoa bóp các huyệt đạo như huyệt bách hội, huyệt thái xung có thể giúp thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.

Ngâm chân, xông chân: Nhiệt độ ấm của nước cùng với các hoạt chất trong thảo dược giúp tăng cường tuần hoàn máu, đặc biệt là ở chân, giúp làm ấm cơ thể và tạo cảm giác thoải mái. Một số loại thảo dược có tác dụng giảm viêm và giảm đau, giúp giảm bớt cảm giác đau nhức ở chân sau một ngày dài hoạt động. Ngâm chân và xông chân bằng thảo dược giúp cân bằng năng lượng cơ thể, loại bỏ độc tố và cải thiện chức năng của các cơ quan, từ đó, giúp người bệnh dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Khí công dưỡng sinh: Các động tác nhẹ nhàng của khí công giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường lưu thông khí huyết, giúp cơ thể thư giãn, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo BSCKII Nguyễn Văn Thủy - Phó trưởng Khoa Châm cứu dưỡng sinh, hiện nay, lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị bệnh lý mất ngủ tăng lên, độ tuổi hay gặp thường từ 30-60 tuổi, trong đó có nhiều người trẻ; nguyên nhân chủ yếu do căng thẳng lo âu, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, sử dụng bia, rượu, cà phê thường xuyên,...

Phát huy hiệu quả của phương pháp y học cổ truyền, khoa đã điều trị thành công và an toàn cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh lý này. Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã và đang không ngừng đổi mới, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, nhằm đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe, chất lượng tốt nhất để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân.