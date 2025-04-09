Vô xứ Nghệ Trần Huy Đường - Tình yêu với xứ sở ngàn hoa Ở Lâm Đồng, ông Trần Huy Đường là một trong những người tiên phong trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh vào sản xuất. Giờ đây, khi đã có trong tay hai nông trại lớn và một quán cà phê, ông vẫn tiếp tục học hỏi, áp dụng những công nghệ mới, đúng như danh xưng mà ông tự nhận trên trang facebook cá nhân: lão nông công nghệ.

Nội dung: Anh Đào / Kỹ thuật: Hồng Toại • 04/09/2025

Với đất đai phì nhiêu, thiên nhiên ưu đãi, thành phố Đà Lạt (cũ) là nơi tuyệt vời để khởi nghiệp nông nghiệp. Nhìn thấy tiềm năng ấy, hơn 20 năm trước, ông Trần Huy Đường đã từ bỏ vị trí trưởng phòng tại Bưu điện Lâm Đồng, trở về với những khu vườn, gắn bó với các loài hoa, đặt những viên gạch đầu tiên cho trang trại Lang Biang.

Ông Trần Huy Đường cùng phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tại trang trại hoa Lang Biang, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Làm nông nghiệp với một người ngoại đạo như ông không dễ. Bởi vậy, ông đã tìm mọi cách để học. Học trong sách vở, học qua mạng Internet, học ở bạn bè, ở những người nông dân, ở các chuyên gia. Những đất nước trồng hoa nổi tiếng nhất trên thế giới, ông đều đã đặt chân đến: Hà Lan, Israel, Tây Ban Nha, Nhật Bản, mỗi nơi ông lại cóp nhặt một chút kiến thức để ứng dụng vào trang trại của mình.

Từng bước mày mò, học hỏi, ông Đường làm giàu thêm kiến thức cho mình qua mỗi mùa hoa. Ông chọn một lối đi khác biệt, đó là trồng và cung cấp cho thị trường những giống hoa mới nhất, lạ nhất. Cát tường, cẩm chướng, lili, sau này là cúc Nhật, mao lương, cẩm tú cầu đơn, baby sao, thuỷ tiên… ông đều là người tiên phong nhập giống về trồng.

Từ một người ngoại đạo, ông trở thành một trong những người thành công nhất trong nghề trồng hoa ở nơi đây, từng giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt 2 nhiệm kỳ liên tiếp, từ 2009 đến 2013.

Ông Trần Huy Đường tham gia Gala 'Người Nghệ muôn phương' do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức.

Nhưng để có được thành công đó, ông đã trải qua những thất bại cay đắng. Có những vụ hoa ly Tết đã đến ngày thu hoạch, thì chỉ trước đó vài ngày, một cơn lốc tràn đến, cuốn bay cả nhà lưới và hoa. Năm đó, ông mất trắng. Rồi cũng hoa ly ấy, có một năm ông bán ra Hà Nội. Tối 29 Tết khi nhận được hàng, khách phản hồi rằng ly non quá, sợ không nở đúng Tết. Với kinh nghiệm của mình, ông biết rằng lứa ly đó sẽ nở đúng dịp, nhưng ông quyết định dành phần thắng cho khách hàng, chấp nhận hoàn tiền và thuê người chở hoa ra máy bay vào bán tại Sài Gòn.

Ông chia sẻ: Làm nông nghiệp người ta nói là lên bờ xuống ruộng, là nhiều cảm xúc, là đầy rủi ro. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi bán hoa là bán cái đẹp, bán cảm xúc, và tôi sẵn sàng đổi ngay, trả ngay, hoàn tiền ngay cho khách hàng, từ đó mà xây dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường cho Lang Biang Farm.

Thành công với hoa, ông tiếp tục trồng rau. Và trang trại rau của ông cũng được xây dựng với triết lý hướng đến sự khác biệt, đó là đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Từ cách đây hơn 10 năm, Công ty TNHH LangBiang Farm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Một góc trang trại trồng rau công nghệ cao của ông Trần Huy Đường.

Trang trại trồng rau xuất khẩu của Lang Biang Farm rộng hơn 20ha tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, được quy hoạch rộng rãi với đường giao thông lớn. Mỗi ngày, nơi đây có gần 100 công nhân làm việc, chăm sóc, thu hoạch hơn chục loại rau cao cấp, xuất khẩu đi các thị trường Hàn Quốc, Singapore, Malaixia, Đài Loan… Rau được trồng theo phương pháp thủy canh hồi lưu, tự động hóa mọi khâu từ bơm nước, pha chế, điều chỉnh lượng dinh dưỡng. Để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, rau được bảo vệ khỏi sâu bệnh bằng nhà kính, các loại bẫy dính, đèn, quạt xông…

Sản phẩm nông nghiệp tại Lang Biang Farm. Sản phẩm nông nghiệp trồng tại Lang Biang Farm Rau xà lách trồng tại trang trại của Lang Biang Farm

Đặc biệt, nông trại lắp đặt các thiết bị cảm biến thông minh, kết nối và điều khiển tự động qua mạng trong suốt quá trình sản xuất, hay còn gọi là công nghệ IoT.

Vừa dẫn chúng tôi tham quan trang trại, ông Đường vừa giải thích: Trong trang trại có hệ thống cản sáng bằng mô tơ và có các hệ thống cảm biến. Khi nhiệt độ cao, thời tiết khắc nghiệt thì cảm biến sẽ điều khiển hệ thống quạt chạy, hệ thống lưới đen cũng được kéo ra, tạo ra vùng tiểu khí hậu tốt nhất cho cây trồng. Nước tưới, dinh dưỡng cũng hoàn toàn tự động. Toàn bộ hệ thống này được điều khiển từ phần mềm trung tâm của trang trại. Đó chính là nông nghiệp 4.0, hay nông trại thông minh.

Một số hình ảnh từ trang trại trồng rau xuất khẩu của LangBiang Farm tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, ông Trần Huy Đường là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Lang Biang Farm, tỉnh Lâm Đồng. Công ty đang cung cấp ra thị trường nhiều giống rau mới lạ, độc đáo như cần tây baby, bó xôi baby, ớt berrymato, rau xà lách rocket, bí bơ hạt đậu... với thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hàn Quốc và Singapore. Kim ngạch xuất khẩu rau sang Hàn Quốc đạt 2 triệu USD/năm, Singapore đạt 300.000 - 400.000 USD/năm.

Hơn 20 năm, từ tay trắng trở thành ông nông dân trăm tỷ, ông Đường vẫn không ngừng trăn trở đi tìm những hướng đi mới. Quán cà phê Green Box ra đời cách đây hơn 7 năm, khi ông nhận thấy tiềm năng từ du lịch nông nghiệp. Quán toạ lạc tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang – Đà Lạt, là sự kết hợp giữa không gian thư giãn, trò chuyện và các khu vườn với đủ các loại hoa, rau, trái. Du khách có thể thoả sức tham quan, khám phá và tìm hiểu cách trồng, chăm sóc các loại cây đặc trưng như cà chua, dâu tây, phúc bồn tử… trong một không gian xanh mới lạ mà rất gần gũi.

Quang cảnh quán cà phê Green Box.

Mỗi tháng 1 lần, tại Green Box, một hội chợ nông sản hữu cơ được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều nông trại. Ý tưởng thành lập hội chợ này đến từ một nhóm bạn trẻ người nước ngoài và đã được ông Đường hết lòng ủng hộ. Những người nông dân thế hệ mới đã đến đây với tất cả sự kính trọng và ham học hỏi.

Chị Nguyễn Thị Kim Hạnh, chủ một gian hàng nhỏ tại Hội chợ cho biết: Nơi này rất tuyệt vời cho mọi người, chúng tôi đến đây không chỉ để bán hàng mà còn để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, từ ông Đường...

Ông Trần Huy Đường trò chuyện cùng phóng viên Báo và PTTH Nghệ An tại quán cà phê Green Box, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chị Leonie Hofsaess – Tổ chức Bees 4 Life chia sẻ: Ông Đường là một trong những người làm nông nghiệp nổi tiếng nhất thành phố này, nên chúng tôi đã tìm gặp và thống nhất ý tưởng về hội chợ, muốn ủng hộ những người làm nông nghiệp hữu cơ quy mô nhỏ - những người rất quan tâm tới môi trường, tới sức khoẻ con người…Mọi việc rất tốt đẹp và ông ấy đã cung cấp địa điểm này làm nơi tổ chức hội chợ.

Tinh thần cởi mở và chia sẻ ấy, ông có được từ những lần đi học hỏi ở những người đi trước, những người đã hướng dẫn ông đi những bước đầu tiên. Đến hôm nay, khi đã trở thành một “lão nông” đầy kinh nghiệm, ông lại muốn truyền lại cho thế hệ trẻ, những người làm nông nghiệp tử tế. “Tôi xác định mình là người đi trước, và tôi muốn nền nông nghiệp Việt Nam phát triển, nên sẵn sàng chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm của tôi, những bài học đắt giá của tôi, vì một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững, có chiều sâu”.

Đoàn Đại học Quốc gia Đài Loan tới tham quan trang trại của Lang Biang Farm tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Từ tình yêu với xứ sở ngàn hoa, từ khát vọng hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững, ông Trần Huy Đường đã tạo nên Lang Biang Farm với những dấu ấn của riêng mình, làm đẹp thêm hình ảnh con người xứ Nghệ ở muôn phương.