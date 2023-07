Trần Nam Hải: Quyết tâm tập luyện, thi đấu tốt trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nam Hải sở hữu lợi thế thể hình, thể lực đã tạo ra ấn tượng khá mạnh khi được bố trí chơi ở vị trí trung vệ. Ảnh: Sỹ Hiếu

Nam Hải là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Sở hữu nhiều phẩm chất nổi trội, Nam Hải sớm được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An khi chỉ mới 18 tuổi. Cầu thủ sinh năm 2004, được xem là cầu thủ trẻ nhất của Sông Lam Nghệ An trong thời điểm hiện tại.

Khi Như Thuật lên nắm quyền dẫn dắt đội chủ sân Vinh, Nam Hải từ vị trí tiền vệ phòng ngự được chuyển xuống chơi trong vai trò trung vệ. Với lợi thế thể hình, thể lực, nhanh nhẹn, không ngại tranh chấp, Nam Hải đã tạo được ấn tượng khá tốt trong mắt Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Trận đấu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 11 giai đoạn 1 V.League 2023, cầu thủ gốc Thanh Chương chơi đầy ấn tượng, khi khóa chặt được các mũi tấn công nguy hiểm của đội khách. Tiền đạo chủ lực Mansaray, Hoàng Vũ Samson dù có lợi thế về thể hình, thể lực nhưng đã không thể tạo ra sự khác biệt trước trung vệ trẻ Nam Hải. Dường như khi được bố trí chơi ở vị trí trước mặt cầu môn, cầu thủ sinh năm 2004 đã phát huy được hết sở trường của mình.

Trần Nam Hải chia sẻ: "Theo tôi khi huấn luyện viên đã xếp mình vào vị trí nào trên sân thì mình cũng phải thực hiện thật tốt. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng mình phù hợp với vị trí trung vệ hơn".

Không phải ngẫu nhiên Nam Hải có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ mà từ khi thi đấu ở các đội trẻ, cầu thủ Thanh Chương đã từng có thời gian dài được tập luyện, thi đấu ở vị trí này. Chính vì vậy, Trần Nam Hải đã không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với vai trò mới.

"Tôi mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được ra sân nhiều hơn" - Nam Hải cho hay.

Trần Nam Hải có bàn thắng đầu tiên tại V.League trong trận đấu với SHB Đà Nẵng tại mùa giải 2023. Ảnh: Chung Lê

Với màn thể hiện trong suốt mùa giải năm nay, Trần Nam Hải đã được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam để thi đấu giải U23 Đông Nam Á, tổ chức tại Thái Lan. Sau khi nhận thông tin trên, Nam Hải không giấu được niềm vui: "Khi nghe tin được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam, cá nhân tôi thấy hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu thật tốt để tạo niềm tin ở ban huấn luyện đội tuyển" - Nam Hải chia sẻ.

Cầu thủ này cũng nói thêm: "Được lên chơi ở đội tuyển là cơ hội để tôi trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu, thể lực, sự tự tin và kỹ chiến thuật. Từ đó, sẽ giúp tôi đóng góp nhiều hơn cho đội bóng quê hương và phát triển sự nghiệp".

Chiều 29/7, Sông Lam Nghệ An sẽ được thi đấu trên sân nhà để gặp Bình Dương. Do Câu lạc bộ xứ Nghệ đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, chính vì vậy nhiều khả năng huấn luyện viên Như Thuật ưu tiên cho các cầu thủ trẻ được ra sân, tích lũy kinh nghiệm. Và Nam Hải sẽ có rất nhiều cơ hội được góp mặt trong trận đấu này. Điều đó giúp cầu thủ 19 tuổi thêm điều kiện để tiếp tục thể hiện năng lực chơi bóng, qua đó tạo dấu ấn mạnh với người hâm mộ và các nhà chuyên môn./.