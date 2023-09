Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 54 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Toàn cảnh Lễ dâng hương tưởng niệm nhân Lễ giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Về phía Quân khu 4 có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và các thành viên trong đoàn. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, huyện Nam Đàn, các dòng họ: Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dự Lễ dâng hương tưởng niệm nhân Lễ giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cách đây 54 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu đã từ biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng. Người ra đi để lại muôn vàn niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân, bạn bè trên toàn thế giới và quê hương Nghệ An.

Đúng 9 giờ 47 phút ngày 5/9/2023 (ngày 21/7 năm Quý Mão 2023), Lễ dâng hương tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể.

Lễ dâng hương tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiến cỗ, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đây là dịp vô cùng đặc biệt để tưởng nhớ đến Người, ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Bác đối với đất nước, quê hương; đồng thời cũng là dịp để tiếp tục nhắc nhở mỗi người dân thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Bác.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi động, phong phú, nhiều hy sinh, gian khổ của mình, dẫu ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, quê hương Nghệ An luôn luôn tha thiết, canh cánh, đau đáu trong tim Bác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn trình bày diễn văn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Theo thống kê, từ năm 1930 đến trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng, Bác Hồ có 9 bài báo, 31 bức thư, 10 bài nói chuyện, 3 bức điện, 2 lần về thăm, 1 lời đề tựa nói đến quê hương Nghệ An hoặc trực tiếp trò chuyện thân tình với nhân dân, cán bộ Nghệ An.

Chỉ 15 ngày sau khi Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Người có Thư riêng “gửi các đồng chí bản tỉnh” với lời căn dặn ân cần, lòng mong mỏi và nỗi nhớ thương tha thiết.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Do bận trăm công nghìn việc của Đảng, của dân để kháng chiến, kiến quốc, Bác chỉ có hai lần về thăm quê hương vào các năm 1957 và 1961. Ngày 14/6/1957, về thăm quê hương lần thứ nhất, Người xúc động nói: “Quê hương nghĩa trọng tình cao/Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Trong bức thư cuối cùng ngày 21/7/1969 gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Nghệ An, Bác căn dặn nhiều điều đối với tỉnh nhà và nêu một mong muốn với quê hương. “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Bác mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An luôn tâm niệm Bức thư cuối cùng Bác gửi trước lúc đi xa là bản Di chúc thiêng liêng dành riêng cho quê hương và luôn nhận thức sâu sắc về giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa to lớn, mang tính thời sự của văn kiện quan trọng này.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong 54 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực, quyết tâm cụ thể hóa di huấn của Người thành các hành động cách mạng; qua đó tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; đổi mới xây dựng quê hương.

Các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị, Nghệ An đang từng bước hướng tới là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao.

Thành phố Vinh cùng với thị xã Cửa Lò đang từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; phát triển vùng miền Tây có nhiều khởi sắc. Khu Kinh tế Đông Nam đang trở thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng, dần khẳng định vai trò động lực trong thu hút đầu tư. Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân dần được nâng lên.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn đại biểu Quân khu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Kinh tế phát triển khá toàn diện; quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Năm 2022, GRDP của Nghệ An đạt gần 176.000 tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước; GRDP bình quân đầu đạt 51,4 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên vượt 20.000 tỷ đồng, đạt 21.805 tỷ đồng. Xuất khẩu tăng mạnh đạt 2,54 tỷ USD năm 2022, phần lớn là xuất khẩu hàng hóa.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng. Năm 2022, với số vốn FDI đạt hơn 961,3 triệu USD, Nghệ An lần đầu tiên vào tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Đàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Từ đầu năm 2023 đến nay, số vốn FDI đầu tư vào Nghệ An tiếp tục tăng mạnh, sắp vượt mốc 1 tỷ USD. Thu ngân sách 8 tháng đầu năm nay đạt khoảng 10.878 tỷ đồng. Đến tháng 8/2023, toàn tỉnh có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 75,18%; 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tương đương 17,15%; 6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tương đương 11,32 %. Số tiêu chí bình quân các xã đạt 16,98 tiêu chí/xã; có 197 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới; có 403 sản phẩm được công nhận OCOP; có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (2 thị xã: Thái Hòa, Hoàng Mai, thành phố Vinh và 4 huyện: Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu); 2 huyện (Đô Lương, Diễn Châu) đã hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương để bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW, để phát triển Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo các cơ quan, ban, sở, ngành và đông đảo nhân dân Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 54 của Người. Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Với tấm lòng kính yêu vô hạn và nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo người dân về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 54 của Người. Ảnh: Thành Duy

Kỷ niệm lần thứ 54 năm ngày Bác đi xa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quê hương Nghệ An càng nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về trách nhiệm, những việc cần phải làm, cố gắng và quyết tâm thực hiện thật tốt những tâm nguyện của Bác với quê hương; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trình bày diễn văn tưởng niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn khẳng định: Với tấm lòng kính yêu vô hạn và nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn quyết tâm phấn đấu thực hiện đến mức tốt nhất lời Bác dặn trong Di chúc và bức thư gửi quê hương.

Đông đảo người dân về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong giờ phút thiêng liêng của Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 54, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, huyện Nam Đàn, đại biểu các dòng họ: Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành kính tiến cỗ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Người, kính dâng lên Người những nén tâm hương thơm nhất, những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất, tình cảm trong sáng, sâu sắc và thiết tha nhất.