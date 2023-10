Trao 13 bộ huy chương tại Giải vô địch cầu mây Quốc gia năm 2023

Trao thưởng nội dung đồng đội đôi nữ. Đây là nội dung duy nhất mà đội chủ nhà cầu mây Nghệ An giành Huy chương Vàng. Ảnh: Minh Quân

Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2023 do Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức, diễn ra từ ngày 20 - 28/10, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 13 đơn vị có phong trào cầu mây phát triển trong cả nước, gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, Yên Bái, Thanh Hoá, Đồng Nai, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và Công an nhân dân.

Trao thưởng nội dung đội tuyển đôi nam. Ảnh: Minh Quân

Sau 9 ngày giải diễn ra sôi nổi, tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 13 bộ huy chương, trong đó có 6 bộ huy chương ở các nội dung đội tuyển và 7 bộ huy chương ở các nội dung đồng đội.

Trao thưởng nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp. Ảnh: Minh Quân

Tại Giải vô địch Cầu mây Quốc gia năm nay, đội chủ nhà Nghệ An giành được 1 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Đồng.