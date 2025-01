Xã hội Trao 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động huyện Quỳnh Lưu Sáng 15/1, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tặng quà cho người lao động tại huyện Quỳnh Lưu.

Tham dự sự kiện có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Duy Chương

Phát biểu tại chương trình, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung cảm ơn sự tin tưởng của các cử tri huyện Quỳnh Lưu; đồng thời, gửi lời chúc Tết tới cán bộ, công chức, người lao động và mong muốn họ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Món quà trước thềm năm mới thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đến đoàn viên, người lao động. Ảnh: Duy Chương

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và công đoàn các cấp triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và chăm lo tốt hơn đời sống của người dân, công nhân, lao động.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, chương trình đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho đoàn viên, người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Duy Chương

Đón nhận tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các đơn vị, người lao động bày tỏ sự xúc động và coi đây là động lực để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị.