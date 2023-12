Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị, Đảng uỷ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá và Hà Tĩnh đã ký kết bản ghi nhớ phối hợp công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2023-2025.

Quang cảnh hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng trong Đảng uỷ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp thuộc 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 11/12, tại huyện Con Cuông, Đảng uỷ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An; Trần Văn Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Đặng Ngọc Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, tổ chức chính trị thuộc Khối Các cơ quan và doanh nghiệp 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An phát biểu đề dẫn tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các ý kiến trao đổi đã đề cập toàn diện kinh nghiệm và giải pháp về công tác xây dựng Đảng ở Khối Các cơ quan và doanh nghiệp. Trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông qua ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin, như xử lý văn bản đi và đến qua hệ thống Ioffice; tổ chức các hội nghị “không giấy”; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm “bàn kỹ, quyết nhanh”, tạo bước đột phá trong chỉ đạo.

Đồng chí Trần Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu, nêu rõ vai trò công tác xây dựng Đảng trong Đảng uỷ Khối, góp phần thúc đẩy việc phát triển của từng địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới công tác tuyên truyền, chuyển tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; tăng cường tổ chức các lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến với các chuyên đề sát thực, gồm: “Tư duy và hành động của cán bộ thời đại 4.0”; “Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động”; “Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng”; Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhấn mạnh tinh thần "tự soi, tự sửa" trong từng tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, yếu tố quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong Đảng uỷ Khối. Ảnh: Mai Hoa

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng thông qua sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển đảng viên, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát hiện và bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng; phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; theo đó, bên cạnh kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, còn tăng cường quan tâm kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí cấp ủy viên thuộc đối tượng quản lý, đặc biệt là kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tham luận về kinh nghiệm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Ảnh: Mai Hoa



Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ được phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra nhân dân, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội. Kinh nghiệm phát huy vai trò “cầu nối” của Đảng uỷ Khối trong hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển của doanh nghiệp…

Tại hội nghị, các Đảng uỷ Khối cũng nêu một số khó khăn, hạn chế; đặc biệt việc giám sát về chất lượng học tập các nghị quyết bằng hình thức trực tuyến còn khó khăn; việc phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên tham gia công tác đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng còn hạn chế; công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp còn khó. Mô hình tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức Công đoàn có nhiều đầu mối quản lý, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối.

Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh ký kết Bản ghi nhớ phối hợp công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện toàn diện, thực chất các nội dung ký kết

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc lãnh đạo 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá 01 năm Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 địa phương với những kết quả và kinh nghiệm đạt được là nền tảng và tiền đề quan trọng để 3 địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động liên kết phát triển trong thời gian tới.

Đảng uỷ Khối 3 địa phương cùng chung nhận thức phải có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung hợp tác của tỉnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội để địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở ý kiến tham luận và bản ghi nhớ phối hợp công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2023-2025 được ký kết tại hội nghị giữa Đảng uỷ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp 3 tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: 3 Đảng uỷ sẽ phối hợp triển khai toàn diện các nội dung được thống nhất một cách thực chất, có chiều sâu, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của 3 tỉnh.

Trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm: Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; Phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị; Phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, cách làm mới để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của đảng, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của đảng bộ và cơ quan Đảng ủy Khối 3 tỉnh; Phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong tình hình mới.