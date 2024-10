Kinh tế Trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa Nghệ An và doanh nghiệp Hungary Chiều 30/10, Sở Ngoại vụ chủ trì cuộc làm việc với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary.

Về phía đoàn công tác có ông Phạm Ngọc Chu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Hungary, Trưởng đoàn; Ông Czigler László - Phó Chủ tịch thứ nhất thành phố Újpest Budapest.

Tham gia cuộc làm việc có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, một số doanh nghiệp.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thu Huyền

Tại cuộc làm việc, ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chia sẻ một số thông tin khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh. Nghệ An có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi; dân số hơn 3,4 triệu người, đông dân thứ tư trong cả nước, trong đó có khoảng 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động có tay nghề khá cao. Nghệ An là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 6 trường đại học, 11 trường cao đẳng, hơn 70 trường trung cấp và trung tâm dạy nghề.

Ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ thông tin chung về Nghệ An. Ảnh: TH

Quy mô kinh tế Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh thành của Việt Nam; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,08%, năm 2023 đạt 7,14%. Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư FDI là điểm sáng, năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD; lũy kế đến nay tỉnh Nghệ An có 144 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng số vốn đăng ký hơn 4,92 tỷ USD. Năm 2023, Nghệ An đứng thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Ông Phạm Ngọc Chu - Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Hungary phát biểu. Ảnh: TH



Trong những năm gần đây, về thu hút đầu tư, Nghệ An đã có bước đột phá đáng ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp FDI có quy mô lớn đầu tư tại Nghệ An như: Tập đoàn Goertek (Trung Quốc) đầu tư 500 triệu USD, Everwin (Hồng Kông) 200 triệu USD, Luxshare ICT (Trung Quốc) 330 triệu USD; Ju Teng (Đài Loan) 200 triệu USD để xây dựng nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng…

Ông Czigler László - Phó Chủ tịch thứ nhất Újpest Budapest phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh TH

Về hoạt động giao thương kinh tế với Hungary, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Hungary đạt 65.988 USD. Mặt hàng chủ yếu là sắn và sản phẩm từ sắn (54 ngàn USD), đá ốp lát (9.2 ngàn USD), hạt phụ gia nhựa (2.6 ngàn USD). 9 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Hungary đạt 32.286 USD, các mặt hàng chủ yếu là hạt phụ gia nhựa (20.7 ngàn USD), sắn và sản phẩm từ sắn (11.5 ngàn USD).

Số lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng lao động của tỉnh từ năm 2020 đến 10 tháng đầu năm 2024 là 192.691 người, trong đó lao động đi làm việc tại Hungary là 1.847 người. Lao động Nghệ An đi làm việc tại Hungary chủ yếu các nghề: nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xây dựng, sản xuất công nghiệp, thợ hàn, đầu bếp. Hungary là thị trường rất hấp dẫn với người lao động Việt Nam bởi mức lương cao.

Ông Lê Hữu Thủy - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh ở Hungary cho biết cơ hội đầu tư, du học tại Hungary rất tốt, trong đó có du học ngành y tế. Ảnh: TH

Tại cuộc làm việc, 2 bên đã trao đổi tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cung cấp thông tin những vấn đề quan tâm về tình hình thương mại, xuất nhập khẩu, hợp tác đầu tư, xuất khẩu lao động, du học… Một số doanh nghiệp của Nghệ An cũng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm trà sen, nhôm định hình và phụ kiện lắp ghép…

Ông Nguyễn Công Thành - Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến hỗ trợ phát triển thương mại và văn hóa Hungary - Việt Nam cho biết, Trung tâm sẵn sàng làm cầu nối thương mại, kết nối các đoàn doanh nghiệp sang khảo sát nhu cầu hợp tác. Ngoài ra, Trung tâm sẽ hỗ trợ tập huấn các vận động viên thể thao - lĩnh vực mà Hungary có thế mạnh.