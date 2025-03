Thể thao Trao giải 6 nội dung thi đấu Pickleball Cup Truyền hình Nghệ An - Bia Sao Vàng Lễ Bế mạc và trao giải Pickleball Cup Truyền hình Nghệ An - Bia Sao Vàng lần thứ I năm 2025 diễn ra tại thành phố Vinh vào chiều 30/3.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Hoa khôi Pickleball cho 2 nữ VĐV ở 2 lứa tuổi: từ 16-40 tuổi và trên 41 tuổi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải Pickleball Cúp Truyền hình Nghệ An - Bia Sao vàng lần thứ nhất chính thức khép lại sau 3 ngày thi đấu với những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng mãn nhãn, hồi hộp và tinh thần thể thao cao thượng.

Giải do Đài PT-TH Nghệ An, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức, quy tụ gần 400 vận động viên, đến từ hơn 60 câu lạc bộ tham gia tranh tài ở 6 nội dung.

Trao giải ở nội dung thi đấu Đôi nam nữ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối tượng tham dự giải được mở rộng các vận động viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hoặc đang học tập, công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, sinh hoạt tại các CLB, cụm sân Pickleball trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham gia giải có 2 nhóm tuổi: Nhóm tuổi 1 từ 16- 40 tuổi; Nhóm tuổi 2 từ 41 tuổi trở lên. Các nội dung tranh tài gồm: Đôi nam, Đôi nữ (2 nhóm tuổi); Đôi nam Pro và Đôi nam nữ (không phân biệt nhóm tuổi). Các tay vợt đăng ký thi đấu nội dung đôi nam Pro phải có điểm trình từ 2.5 trở lên ở các diễn đàn, hội nhóm, CLB, giải đấu đã tổ chức hoặc công bố trên lãnh thổ Việt Nam.

Trao giải đôi nam nhóm từ 16-40 tuổi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Hoa khôi Pickleball cho 2 nữ VĐV ở 2 lứa tuổi: từ 16-40 tuổi và trên 41 tuổi. Hai vận động viên đạt giải là Trần Thị Thanh Nga - CLB Đài PT-TH Nghệ An và Nguyễn Thị Thuỷ Phương - CLB Heritage.

Tại nội dung đôi nữ từ 16-40 tuổi, cặp VĐV vô địch là Nguyến Thị Hạ Long - Võ Thị Huyền Trang (CLB Dream Pickle ball Hạ Long); giải Nhì: Trần Thủy Tiên - Nguyễn Thị Hòa (CLB Thông Hảo Phú - TX Thái Hòa); đồng giải Ba: Nguyễn Thị Huyền Trang - Trần Thị Khánh Ly (CLB Bệnh viện Tây Bắc) và Nguyễn Thị Kim Chi - Nguyễn Huyền Quý Tiên (CLB Trường ĐH Vinh).

Trao giải đôi nam từ 41 tuổi trở lên. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nội dung đôi nam từ 16-40 tuổi, cặp VĐV vô địch là Phan Lê Huy - Nguyễn Bảo Sơn (CLB Family); giải Nhì: Nguyễn Đức Độ - Cao Đăng Chương (CLB Đô Lương), đông giải Ba: Lê Văn Thành - Lê Đình Tuấn (CLB Pickeball Trung Kiên - Hà Tĩnh) và Cao Cường - Ngọc Tú (CLB 289 ).

Đôi nam từ 41 tuổi trở lên, cặp VĐV vô địch là Nguyễn Phúc Thắng - Phan Hồng Quân (CLB THA Pickeball); Giải Nhì: Đoàn Văn Toàn - Nguyễn Ngọc Đức (CLB Trường ĐH Vinh); đồng giải Ba: Lê Trọng Tài - Bùi Hoài Nam (CLB Vinaconex9); Nguyễn Duy Chung - Nguyễn Mạnh Cường (Sở Xây dựng).

Trao giải đôi nữ từ 41 tuổi trở lên. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nội dung đôi nam nữ, cặp VĐV Vô địch là Trần Nam Sang - Nguyễn Thảo Nguyên (CLB Dream pickleball Hạ Long); giải Nhì Nguyễn Thị Thu Hà - Đặng Trung Hiếu (CLB SON - TX Thái Hòa); đồng giải Ba: Hồ Thị Ngọc - Ngô Minh Thành (CLB huyện Quỳ Hợp) và Phương Anh - Tuấn Anh (CLB Diễn Kim - Diễn Châu).

Nội dung đôi nữ 41, cặp VĐV Vô địch là Phan Thị Hoài Nam - Đường Minh Hường (CLB Hà Tĩnh); giải Nhì: Đậu Bình Hương - Phan Thị Thanh Tâm (CLB trường ĐH Vinh); đồng giải Ba: Nguyễn Thị Thanh Mai - Phạm Thị Lâm Huê (CLB Mai’s Badminton) và Lê Thị Tâm - Lê Tuyết Hạnh (CLB Hoàng Mai).

Các vận động viên cùng Ban Tổ chức giải. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nội dung đôi nam Pro, cặp vận động viên Vô địch là Phan Ngọc Anh Tú - Kiên Phạm (CLB Diễn Châu); giải Nhì: Trần Văn Học - Nguyễn Văn Cường (CLB Hà Huy Tập); đồng Ba là Nguyễn Ngọc Tuyến - Hà Minh Tuấn (CLB Pickleball Giao Tế) và Hà Duy Hiếu - Nguyễn Viết Tài (Master Fair).