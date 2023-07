Trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023

(Baonghean.vn) -Có 43 tác phẩm đến từ 41 đơn vị đã đạt Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022- 2023. Trong đó, có 3 giải Nhất trao cho 3 loại hình báo chí thuộc về đơn vị Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Chiều 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022 - 2023. Dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị đồng hành liên quan.

Các đại biểu dự Lễ trao giải. Ảnh: Tiến Đông

Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An do Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Năm nay, lần đầu tiên giải được tổ chức nhằm khích lệ, động viên những người làm công tác báo chí và các tác giả có những bài viết, tác phẩm hay về đề tài phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Đông

Giải đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và các cấp Công đoàn toàn tỉnh với 120 tác phẩm dự thi của 95 tác giả, đến từ 41 đơn vị và các cơ quan báo chí trên địa bàn. 4 loại hình dự thi gồm: báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh), báo in, báo điện tử...

Theo đánh giá của Ban Tổ chức giải, nhiều tác phẩm tham dự giải có chất lượng, sâu sắc về nội dung và đa dạng về hình thức thể hiện. Trong đó, có nhiều ấn phẩm báo chí hiện đại, hình thức thể hiện mới, nhiều tuyến tin, bài sâu, phản ánh đậm nét nhiều mặt công tác của Công đoàn, phong trào công nhân, lao động và cuộc sống người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất thuộc 3 loại hình báo chí cho đơn vị Báo Nghệ An (giải Nhất thể loại báo in và báo điện tử) và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An (giải Nhất thể loại truyền hình). Ảnh: Tiến Đông

Những vấn đề về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhà ở cho công nhân, vấn đề tuyển dụng lao động; việc bảo vệ quyền lợi người lao động trong thực hiện chế độ bảo hiểm, an toàn lao động; việc cụ thể hóa và đưa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào cuộc sống…

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Tiến Đông

Đồng thời, nhiều tác phẩm đã phản ánh chân thực, đa chiều những hoạt động đầy nghĩa tình và trách nhiệm của những người làm công tác Công đoàn, nhất là trong những thời khắc đất nước gặp khó khăn vì dịch Covid-19; khắc họa sâu sắc tấm gương của những doanh nhân, chủ doanh nghiệp luôn chăm lo đến người công nhân của mình; là gương sáng nữ công nhân vượt lên hoàn cảnh, vượt lên số phận để trở thành những công nhân gương mẫu; là những công nhân với nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng...

Đại diện Ban Tổ chức trao 12 giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Tiến Đông

Đại diện Ban Tổ chức trao 20 giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Tiến Đông

Trên cơ sở quy chế chấm điểm, Ban Giám khảo vòng sơ khảo độc lập tuyển chọn được 58/108 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả có 43 tác phẩm đạt giải, trong đó, có 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I là Công đoàn ngành Giáo dục và Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp.