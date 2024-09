Xã hội Trao hơn 400 suất quà cho học sinh xã Na Loi , huyện Kỳ Sơn Trong hai ngày 18 và 19/9, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phối hợp với một số đơn vị và CLB thiện nguyện tổ chức chương trình trao quà cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trường Mầm non xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn.

Chương trình có sự đóng góp ủng hộ của Câu lạc bộ Chồi non trong nắng, Hội Chữ thập đỏ các huyện Diễn Châu, Thị xã Cửa Lò và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Trao đồng phục nghi thức đội cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Na Loi, Kỳ Sơn. Ảnh: K.O

Tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ, các thầy cô giáo đã trao tặng 417 phần quà gồm quần áo đồng phục, bánh kẹo, sữa... cho học sinh Tiểu học, Mầm non điểm chính và các điểm lẻ của xã Na Loi. Đoàn cũng trao 1 bộ loa kéo và 12 bộ đồng phục nghi thức đội cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Na Loi. Tổng giá trị các phần quà trên 80 triệu đồng.

Trao áo quần cho học sinh Trường mầm non Na Loi. Ảnh: K.O

Đây là sự động viên, khích lệ các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp đầu năm học mới, tiếp thêm động lực cho các em đến lớp chuyên cần hơn; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến đời sống và học tập của các em học sinh ở vùng cao, giáp biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Trung thu về bản” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An khởi xướng từ 9 năm nay, tuy nhiên do bão số 3 gây thiệt hại nặng tại các tỉnh miền Bắc, nên các hoạt động Trung thu không tổ chức theo kế hoạch.