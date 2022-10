Trao quyền chủ động cho cấp xã trong sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức

Thu NSNN 9 tháng đầu năm tăng 22%. Chi NSNN đảm bảo đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn; Thị trường bảo hiểm duy trì đà phát triển; Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng… là một số nội dung được Bộ Tài chính cung cấp đến các cơ quan thông tấn báo chí về công tác nhiệm vụ của ngành trong 9 tháng đầu năm 2022.

(Baonghean.vn) - Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, sáng 9/10, đoàn công tác do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng một số doanh nghiệp trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Kể từ vòng đấu thứ 9 trở đi, tiền đạo Oseni chưa có 1 lần nổ súng. Phong độ sa sút của anh chính là một trong những nguyên nhân khiến cho đội bóng xứ Nghệ thi đấu không tốt vừa qua. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, tiền đạo người Nigeria vẫn là một trong những tiền đạo chất lượng nhất của Sông Lam Nghệ An và chỉ cần đánh thức được bản năng sát thủ sẵn có, Oseni sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

(Baonghean.vn) - Bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta. Dự báo từ chiều tối 9/10 bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Nghệ An và gây mưa to.

(Baonghean.vn) - Chung tay cùng người dân Kỳ Sơn vượt qua những khó khăn bộn bề sau trận lũ quét vừa qua, ngày 8/10, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB), Quỹ Vì Tầm vóc Việt phối hợp với Báo Nghệ An, trực tiếp đến những vùng sạt lở của huyện Kỳ Sơn để trao hỗ trợ 10 căn nhà và những phần quà là 74.000 sản phẩm nước tinh khiết TH true water và các sản phẩm sữa TH true Milk.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/10, Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội mở rộng 2022 và lễ kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022).

(Baonghean.vn) - “Nghệ An sẽ tuyển dụng hết giáo viên mầm non hợp đồng” là thông tin đáng mừng đối với nhiều người, nhưng cũng có một nỗi buồn khác đối với các thầy cô giáo ở Kỳ Sơn là họ đã mất nhà trong cơn lũ vừa qua. Liên quan đến vấn đề mưa lũ, sau nửa tháng Nghệ An hứng chịu mưa lớn, cuộc sống của người dân vẫn rất ngổn ngang.