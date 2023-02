Trao quyết định, biên bản ghi nhớ đầu tư 2 dự án với tổng mức 200 triệu USD vào Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của một Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Theo nguồn tin riêng của Báo Nghệ An vào sáng ngày 4/2, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, ở địa chỉ số 72 đường Phan Bội Châu, TP. Vinh.