Trao Quyết định bổ nhiệm 10 thẩm phán tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mới đây, kỹ sư an ninh mạng cấp cao Chris Plummer (Mỹ) đã cảnh báo về một lỗ hổng mới trên Gmail, có thể bị lợi dụng để giả mạo các tổ chức uy tín nhằm đánh lừa người dùng.

(Baonghean.vn) - Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An ngày 7/6

(Baonghean.vn) - Tham gia Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2023 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, Nghệ An có 32 sản phẩm OCOP, 1 sản phẩm đặc sản và 1 sản phẩm rau củ quả.

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, hai đội bóng Thiếu niên và Nhi đồng Quế Phong chủ yếu chia đội tổ chức thi đấu giao hữu để tăng tính cọ xát, bản lĩnh trong thi đấu cho các cầu thủ.

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết, ông sẽ nâng cấp đội tuyển Việt Nam, và đội ngũ tuyển trạch viên sẽ tìm những cầu thủ Việt kiều như cầu thủ Nguyễn An Khánh.

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An qua nhiều năm, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An khẳng định đây là giải bóng trẻ chuyên nghiệp, cung cấp cho Sông Lam Nghệ An nhiều cầu thủ trẻ tài năng.