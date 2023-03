Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức Lễ Công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về công tác cán bộ tại tỉnh Nghệ An.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự Lễ Công bố về phía Tổng cục Thuế có đồng chí Lê Thanh Thảo – Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo và cán bộ, công chức Cục Thuế Nghệ An và thị xã Cửa Lò.

Căn cứ các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý; căn cứ thống nhất hiệp y của Tỉnh uỷ Nghệ An, ngày 15/02/2023, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 196 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Võ Văn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Thay mặt Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An – Võ Văn Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đồng chí Võ Văn Hùng được đào tạo cơ bản và trải qua 21 năm công tác, kinh qua các vị trí từ công tác Đảng đến quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: tài chính, kinh tế, đô thị, tài nguyên - môi trường tại Văn phòng Tỉnh uỷ và UBND thị xã Cửa Lò.

Ở các vị trí công tác, đồng chí Võ Văn Hùng luôn được đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao; có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý điều hành, nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao và lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Bùi Thanh An mong muốn tân Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu, xây dựng mối đoàn kết tập thể; nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc; đầu tàu, gương mẫu trên cương vị công tác mới cùng với lãnh đạo và tập thể Cục Thuế Nghệ An nâng cao vai trò chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của cơ quan thuế; xây dựng bộ máy vững mạnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tích cực phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tích cực cải cách thủ tục hành chính về thuế, đổi mới công nghệ quản lý, chuyển đổi số.

Về phía tập thể cơ quan Thuế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Cục Thuế, cán bộ chủ chốt tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Võ Văn Hùng hoàn thành nhiệm vụ; Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, rà soát các chương trình, đề án của ngành để có giải pháp sát, đúng, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đề ra.

Nhiệm vụ trước mắt là thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 không để vuột mốc 20.000 tỷ đồng. “Muốn vậy, thu nội địa do ngành Thuế quản lý phải không thấp hơn 19.000 tỷ đồng. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là thách thức đặt ra đối với ngành Thuế Nghệ An” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh.

Song song với đó là tích cực triển khai các chính sách, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương và địa phương ban hành; góp phần tạo môi trường đầu tư có sức hấp dẫn, tạo nguồn thu lâu dài cho tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho rằng, được bổ nhiệm, đây vừa là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề của cá nhân, cho nên sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tận tâm, tận lực nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; tăng cường chủ động học hỏi, cầu thị, đặc biệt là các kiến thức pháp luật về thuế cùng chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Cục Thuế Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.