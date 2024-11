Xã hội Trao tặng 24 căn nhà cho các hộ khó khăn trên địa bàn Nghệ An Đây là những món quà thiết thực giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Chiều 30/11, Sở Công Thương tổ chức buổi gặp mặt đối với chủ sở hữu các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và tổ chức phát động, đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng lễ phát động, các đơn vị, doanh nghiệp, chủ sở hữu các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã chung tay hỗ trợ 24 căn nhà tình nghĩa, với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Thanh Chương, Con Cuông.

Các doanh nghiệp trao tặng nhà tình nghĩa cho những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; Kế hoạch số 213/KH-SCT ngày 08/02/2023 của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An về hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025.