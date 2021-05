Trao thưởng các đơn vị đấu tranh, bắt giữ thành công đối tượng bắn 2 người tử vong ở TP.Vinh

Chiều 1/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng (làm 2 người chết) xảy ra tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tham gia bắt giữ.

Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V Trước đó, như đã thông tin vào lúc 8h10' ngày 30/4/2021, Công an TP. Vinh nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc nổ súng tại cổng nhà riêng của Cao Trọng Phú (SN 1962), trú tại xóm 7, xã Nghi Kim (TP. Vinh), có 2 người bị thương, đối tượng nổ súng sau khi gây án đã cầm súng vào nhà cố thủ.



Chiếc xe các đối tượng điều khiển khi đến nhà Nguyễn Trọng Phú; hiện trường 2 nạn nhân bị bắn gục. Ảnh tư liệu: T.A Sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, 2 đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo. Công an TP. Vinh, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát Cơ động đã khẩn trương bố trí lực lượng mạnh, triển khai phương án bao vây, cô lập đối tượng, phong tỏa nhà ở đối tượng, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh, phòng ngừa đối tượng bỏ trốn và các tình huống xấu có thể xảy ra; tổ chức tuyên truyền, thuyết phục đối tượng đầu thú. Đồng thời, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 nam thanh niên đã tử vong. Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng Cao Trọng Phú (đội mũ, mặc áo đen) giao nộp vũ khí, ra đầu thú. Ảnh tư liệu: NPV Sau thời gian vận động, thuyết phục, đến 13h50' cùng ngày, đối tượng Cao Trọng Phú đã giao nộp vũ khí, ra đầu thú. Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp áp giải đối tượng về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An lấy lời khai đối tượng Phú. Ảnh tư liệu: T.A Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ của các tập thể trong đấu tranh, bắt giữ đối tượng. Đồng thời nhấn mạnh, chiến công này đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm đang ngày càng phức tạp. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ trao thưởng. Ảnh: PV Các đồng chí yêu cầu các lực lượng sớm phối hợp điều tra, đưa vụ việc ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Theo đó, trong thời gian tới, lực lượng cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần tăng cường công tác bảo đảm ANTT cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026...