Trao thưởng phá án ma túy, bắt 2 đối tượng thu giữ 50kg ma túy đá, hồng phiến

Ngày 2/7/2020 Công an huyện Anh Sơn tổ chức lễ trao thưởng cho ban chuyên án 266M và các tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

"Trùm" ma túy Hồ Sỹ Nguyên cùng tang vật vụ án ( chuyên án 266M). Ảnh: Thanh Mai Đầu tháng 6/2020 qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC04 - Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Anh Sơn phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào, tập kết tại khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn, từ đây các đối tượng vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ. Xác định, đây là một đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, cực kỳ nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đối với xã hội, vì vậy, Phòng PC04 công an tỉnh và Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp xác lập chuyên án 266M để phá án.

Đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các đồng chí trong ban chuyên án 266 M Công an huyện Anh Sơn. Ảnh: Thanh Mai

Vào hồi 22h15’ ngày 26/6, tại khu vực dốc Bậm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Ban chuyên án và các lực lượng chức năng khác phối hợp bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại khối Hòa Nam, Thạch Giám huyện Tương Dương, khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ của đối tượng 50 kg ma túy đá, 1 ô tô Fortuner màu đen BKS 37S - 9793. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Lãnh đạo công an huyện trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá vụ ma túy ngày 30/6/2020. Ảnh: Thanh Mai

Nhân dịp này lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn cũng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của Công an huyện Anh Sơn và Công an xã Cao Sơn có thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1981) trú tại khối 1, thị trấn Đô Lương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 63 viên hồng phiến có trọng lượng 1,38g và 03 gói nhỏ dạng ma túy đá có trọng lượng 1,195g.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.