Xã hội Trao tiền hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở huyện Nghi Lộc Hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 16/4, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Nghi Lộc tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Dự lễ buổi lễ có ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An; Đại diện lãnh đạo huyện Nghi Lộc cùng chính quyền địa phương 4 xã: Thịnh Trường, Nghi Trung, Diên Hoa và Nghi Vạn.

Trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà Võ Thị Trương - mẹ liệt sĩ Lê Văn Quang, ở xóm Đông Thịnh, xã Thịnh Trường. Ảnh: Thu Hương



Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Nghi Lộc trao số tiền 200 triệu đồng do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An ủng hộ để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ (mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng) gồm: Gia đình bà Võ Thị Trương (SN 1924) mẹ liệt sĩ Lê Văn Quang, ở xóm Đông Thịnh, xã Thịnh Trường; Gia đình bà Hoàng Thị Quế (SN 1957), thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, xóm 10, xã Nghi Trung; gia đình bà Nguyễn Thị Nam (SN 1930) là mẹ liệt sĩ Nguyễn Đức Ngữ, xóm Thịnh Lạc, xã Nghi Van và gia đình bà Lê Thị Lựu (SN 1928), vợ liệt sĩ Nguyễn Quốc Thuận, xóm Toàn Thắng, xã Diên Hoa.

Trao tặng 50 triệu đồng cho gia đình bà Hoàng Thị Quế, thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, xóm 10, xã Nghi Trung. Ảnh: Thu Hương



Trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Nam (SN 1930), mẹ liệt sĩ Nguyễn Đức Ngữ, xóm Thịnh Lạc, xã Nghi Van. Ảnh: Thu Hương



Trao tặng 50 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Lựu là vợ liệt sĩ Nguyễn Quốc Thuận, xóm Toàn Thắng, xã Diên Hoa. Ảnh: Thu Hương



Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”; quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, giúp gia đình thân nhân liệt sĩ có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và góp phần cùng địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ xây dựng được 596 ngôi nhà tình nghĩa.