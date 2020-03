Triển khai các nội dung ký kết giữa Nghệ An với các tổ chức JICA và JETRO Nhật Bản

Chiều 4/3, UBND tỉnh có cuộc làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội (JICA Hà Nội) và Văn phòng Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO).

Dự cuộc làm việc có ông Konaka Tetsuo - Trưởng đại diện JICA Hà Nội; ông Nakajima Takeo, Trưởng đại diện JETRO Hà Nội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai biên bản đã ký kết 3 bên

Phát biểu tại cuộc làm việc ông Konaka Tetsuo - Trưởng đại diện JICA Hà Nội cho biết, UBND tỉnh Nghệ An, Cơ quan JICA và JETRO Nhật Bản đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác từ tháng 9/2019.

Theo đó 3 bên thúc đẩy hợp tác có hiệu quả trên 3 lĩnh vực: nông nghiệp nông thôn, xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.

Để hiện thực hóa biên bản đã ký kết, JICA sẽ tiếp tục thực hiện các dự án ODA ở Nghệ An. Hiện JICA đã hỗ trợ Nghệ An triển khai Dự án hợp tác kỹ thuật quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp Nghệ An được thực hiện năm 2016 và kết thúc vào năm 2019.

Trưởng đại diện JICA tại Hà Nội cho biết, thời gian tới JICA sẽ cử cố vấn chuyên gia phát triển chuỗi giá trị nông sản ở Nghệ An trong thời gian 2 năm.

Ông Konaka Tetsuo - Trưởng đại diện JICA Hà Nội trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê Bên cạnh đó, JICA hiện nay đang triển khai Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Đây là dự án nông nghiệp trọng điểm đã phát huy hiệu quả cao, đem lại nhiều lợi ích cho người dân. JICA mong muốn để dự án triển khai đúng tiến độ phát huy hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo sát sao để dự án triển khai đúng tiến độ.



Liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư, về phía JICA sẽ giới thiệu hợp tác đối tác công tư từ doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư vào Nghệ An. JICA hiện nay phát triển dự án chuỗi giá trị tỏi ở Kỳ Sơn Nghệ An để tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần giảm nghèo; Dự án phối hợp khối tư nhân ứng dụng công nghệ canh tác hữu cơ an toàn bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực thứ 3 là liên quan đến hợp tác phát triển nguồn nhân lực, trong năm 2020 JICA lựa chọn một số khóa đào tạo tại Nhật Bản vận hành quản lý hệ thống công trình thủy lợi, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp của tỉnh để chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm kỹ năng trong phát triển nông nghiệp.

Ông Nakajima Takeo - Trưởng đại diện JETRO Hà Nội cho biết, JETRO sẽ hỗ trợ Nghệ An kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê Ông Nakajima Takeo - Trưởng đại diện JETRO Hà Nội thông tin, thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tiếp cận thị trường Việt Nam hiện có hơn 2000 của doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký mong muốn đầu tư kinh doanh tại tại Việt Nam. Theo khảo sát, có khoảng 64% doanh nghiệp Nhật Bản được khảo sát tiếp tục mong muốn muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Trong tương lai doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ tăng lên nhất là liên quan đến các lĩnh vực: Phát triển chuỗi giá trị thực phẩm, thông qua xuất khẩu và nhập khẩu.



Để cụ thể hóa biên bản hợp tác đã ký kết giữa các bên, JETRO tạo điều kiện và thúc đẩy đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Đồng thời JETRO sẽ tổ chức các hội thảo xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và Nhật Bản. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Nghệ An và Nhật Bản trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện



Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) và Văn phòng Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO) đến thăm, làm việc tại địa phương.

Những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển, đồng thời xác định Nhật Bản sẽ là đối tác trụ cột để hợp tác trong Chiến lược hội nhập quốc tế của tỉnh.

Thực tế đã chứng minh các hoạt động hợp tác giữa Nghệ An - Nhật Bản, với sự hỗ trợ của tổ chức JICA và JETRO, tỉnh đã và đang đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, trong những nghiên cứu điều tra gần đây chỉ ra rằng, phần lớn doanh nghiệp Nhật Bản lạc quan và có chủ trương mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Nghệ An hiện nay còn quá ít so với tiềm năng hai bên. Các doanh nghiệp Nhật Bản khi nhắc đến Việt Nam mới chỉ biết đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng quà lưu niệm cho ông Konaka Tetsuo - Trưởng đại diện JICA Hà Nội. Ảnh: Thanh Lê Để cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị JETRO và JICA quan tâm giúp đỡ tỉnh Nghệ An; mong muốn các cơ quan của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ và tư vấn giúp tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị xúc tiến tại các tỉnh của Nhật Bản nhằm quảng bá tiềm năng và thu hút đầu tư, hợp tác từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang phối hợp với tổ chức Brainworks Asia xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Giới thiệu về Nghệ An đến các doanh nghiệp Nhật Bản tại Tokyo, dự kiến vào tháng 6/2020 với sự tham gia khoảng 20 doanh nghiệp tiêu biểu của Nghệ An và 100 doanh nghiệp Nhật Bản.

Song song đó là xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đi Nhật Bản trong năm 2020 nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Vì vậy rất mong JETRO và JICA hỗ trợ tỉnh tổ chức thành công các chương trình này.

Các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An ở Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Ngọc Hoa bày tỏ mong muốn JICA tiếp tục hỗ trợ Nghệ An về phát triển du lịch, dựa trên những mô hình thí điểm phát triển các đặc sản địa phương do dự án JICA hỗ trợ đã thành công và góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị JICA hỗ trợ 1 đến 2 đợt đào tạo cho cán bộ nông nghiệp nâng cao kỹ năng xây dựng và quản lý theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, kiến thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kỹ năng xây dựng và quảng bá sản phẩm; xây dựng 1- 2 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa đề nghị JICA nghiên cứu hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học hoặc Cao đẳng nghề của Nhật Bản tại Nghệ An để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho cả hai bên trong thời gian tới; cử giáo viên hỗ trợ Nghệ An đào tạo tiếng Nhật tại các trường học...