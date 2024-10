Pháp luật

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ 2,3 tạ pháo từ nước ngoài về Nghệ An

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ 2,3 tạ pháo lậu từ nước ngoài về Nghệ An, bắt giữ 8 đối tượng.