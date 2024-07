Pháp luật Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trên 10 tỷ đồng Ngày 16/7, cơ quan Công an đã triệt xóa thành công 1 đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng/tháng. Bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP. Hà Tĩnh huy động lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, các lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận (SN 1990), trú tại xã Tịnh An, TP. Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cầm đầu, cùng nhiều đối tượng ở địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng tổ chức đánh bạc trên Internet.

Ban chuyên án triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh với tội phạm đánh bạc.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định: Đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong một thời gian dài, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, các đối tượng có mối quan hệ quen biết nhau, tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp (cá cược xong vào thứ Hai hàng tuần mới thanh toán tiền).

Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng - thua, các đối tượng liên lạc trao đổi với nhau bằng các tài khoản mạng xã hội, đặc biệt, trong thời gian diễn ra vòng chung kết EURO 2024 và Cúp COPA AMERICA thì các đối tượng càng đề cao cảnh giác. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ ở trên nhiều địa bàn khác nhau. Nhưng tất cả mọi toan tính, phương thức, thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án, từ những chi tiết nhỏ nhất.

Đối tượng Dương Tấn Thuận.

Sau thời gian tổ chức đấu tranh, Ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận cầm đầu cùng các đối tượng sử dụng Website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 4/7/2024, Công an TP. Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao huy động 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 mũi công tác đi vào các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh tiến hành đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng gồm: Dương Tấn Thuận (SN 1990), trú tại xã Tịnh An; Nguyễn Đắc Duy (SN 1985), đều trú tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Hữu Trung (SN 1973), trú tại TP. Đà Lạt; Ngô Minh Huy (SN 1990), trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương; Trần Thế Anh (SN 1988), trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng; Nguyễn Hữu Đức (SN 1988), trú tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988) trú tại xã Tịnh Ấn Đông; Nguyễn Cẩm (SN 1988), trú tại xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 điểm đến 10.000 điểm (mỗi điểm tương ứng với số tiền 20.000 đồng; 50.000 đồng; 100.000 đồng do các đối tượng tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý. Từ các tài khoản Agent các đối tượng chia thành nhiều tài khoản Member (tài khoản trực tiếp đánh bạc) cho các đối tượng có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu Công an TP. Hà Tĩnh xác định tài khoản tổng đại lý (Master) BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý (Agent) và khoảng 70 tài khoản con bạc (Member), với tổng số tiền trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỷ đồng. Công an TP. Hà Tĩnh thu giữ 11 điện thoại di động các loại, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện Công an TP. Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.