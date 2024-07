Pháp luật Nghệ An triệt phá nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá trong mùa Euro 2024 Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2024) diễn ra từ ngày 15/6 - 15/7/2024. Đây là sự kiện thể thao lớn, thu hút đông đảo người xem. Tuy nhiên, bên cạnh sự sôi động của giải đấu, các đối tượng tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đặc biệt cá độ bóng đá trên không gian mạng cũng phát sinh. Theo đó, nhiều đường dây cá độ đã bị lực lượng chức năng điều tra, triệt xóa, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm cá độ

Gần đây nhất, Công an huyện Yên Thành đã triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn. Qua đó bắt giữ 13 đối tượng và chứng minh các đối tượng đã sử dụng trên 300 triệu đồng để đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ vào ngày 8/7. Ảnh: Quỳnh Trang

Cụ thể, ngày 8/7, Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ 8 đối tượng đều trú tại xã Mã Thành (Yên Thành) về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ 8 điện thoại di động, 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan. Bước đầu, Cơ quan điều tra chứng minh được số tiền mà các đối tượng sử dụng cá độ bóng đá là 260 triệu đồng.

Ngày 7/7, Công an huyện Yên Thành cũng phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 5 điện thoại di động, 3 thẻ ATM. Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là 85 triệu đồng.

Trước đó, Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá EURO liên tỉnh, bắt giữ 18 đối tượng. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện đối tượng Hồ Xuân Hòa (SN 1989), thường trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành; tạm trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương lợi dụng dịp diễn ra vòng chung kết EURO 2024, tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc qua mạng Internet. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Hòa gắn mác về thăm quê ở huyện Yên Thành nhưng thực chất hoạt động, tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ các trận đấu diễn ra tại EURO 2024.

Đối tượng Hồ Xuân Hòa. Ảnh tư liệu: Phạm Thủy

Trước tình hình đó, để kịp thời đấu tranh, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá lưu động, liên tỉnh, bắt giữ các đối tượng, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án. Kiên trì triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7, Công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động lưu động, liên tỉnh, đã đồng loạt triển khai 18 tổ công tác bắt giữ 18 đối tượng tại các địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm 18 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc khác.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Công an thành phố Vinh bắt giữ ngày 2/7. Ảnh tư liệu: Hồ Hưng

Bước đầu, Công an thành phố Vinh làm rõ trong ngày 1/7/2024, đối tượng Hồ Xuân Hòa đã tổ chức đánh bạc cho các con bạc tham gia với tang số hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Không tham gia cá độ dưới mọi hình thức

Theo các cơ quan chức năng, tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn biến hết sức phức tạp về hình thức, quy mô, từ hình thành tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, với thủ đoạn rất tinh vi.

Có đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang Web cá độ, có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng đã có thể tham gia cá cược.

Đặc biệt nhiều người chơi được các đối tượng cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược, nếu thua không có tiền thanh toán, có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ. Đây là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều loại tội phạm, như: Trộm cắp, lừa đảo...

Tang vật của đường dây cá độ bóng đá do Công an thành phố Vinh bắt giữ ngày 2/7. Ảnh tư liệu: Phạm Thủy

Từ xác định, cá độ bóng đá sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức thủ đoạn và hệ lụy của cờ bạc đến mọi tầng lớp nhân dân. Cùng đó, rà soát nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt đối với các tụ điểm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cũng theo các cơ quan chức năng, qua công tác đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan cá độ bóng đá cho thấy, việc đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng gặp không ít khó khăn, bởi các đối tượng thường rất tinh vi trong phương thức hoạt động.

Cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Nguồn: Bocongan.gov.vn

Như chuyên án Công an thành phố Vinh phá thành công ngày 2/7 do Hồ Xuân Hòa cầm đầu. Hòa sử dụng tài khoản Tổng đại lý để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại thành phố Vinh, các huyện Đô Lương, Yên Thành (tỉnh Nghệ An) và các tỉnh Thanh Hóa, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng. Theo đó, đối tượng Hồ Xuân Hòa chỉ lôi kéo và cấp tài khoản cá độ cho những người quen biết, có điều kiện kinh tế. Tất cả các giao dịch đánh bạc của các đối tượng đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh.

Cũng theo lực lượng chức năng, để các chuyên án thành công, cùng với sự kiên trì, chịu khó của các trinh sát, điều tra viên còn cần có sự chung tay của nhiều lực lượng nghiệp vụ. Từ đó, mới có thể có đầy đủ tang chứng, vật chứng, buộc các đối tượng thừa nhận hành vi.

“ Cá độ bóng đá cũng là một hình thức đánh bạc. Căn cứ Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội đánh bạc, người tham gia cá độ bóng đá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc Công ty Luật Trọng Hải và Cộng Sự

Có thể nói, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng đã lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học, công nghệ hoạt động phức tạp, ngày càng tinh vi, song các hành vi phạm tội đều để lại dấu vết và sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm. Vì thế, bên cạnh những khuyến cáo của cơ quan chức năng, mỗi một người dân cần nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn “thể thao vua”, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh; không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Đồng thời quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại mỗi địa bàn.