Pháp luật Khởi tố 19 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 500 tỷ đồng Chiều 10/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 19 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Cao Đình Hùng (SN 1991) cầm đầu.

Các bị can khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Cao Đình Hùng, Huỳnh Ngọc Tấn, Vũ Đình Thái, Phạm Tuấn Phương, Nguyễn Viết Cường, Nguyễn Đỗ Phi Long, Phạm Thế Anh, cùng trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các bị can khởi tố về hành vi “Đánh bạc” gồm: Huỳnh Ngọc Đức, Nhữ Mai Hoàng Phong, Phạm Thế Dũng, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Trần Ngọc Thanh, Trần Quốc Dũng, Phạm Chí Tâm, Trần Thị Thành, Nguyễn Chánh Toàn, Trần Quốc Lâm, Đặng Đức Lợi, Nguyễn Tâm, cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng Cao Đình Hùng cầm đầu đường đường dây tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 1/7, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Tiểu đoàn CSCĐ số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các địa phương đồng loạt khám xét 12 địa điểm trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời bắt giữ đối tượng Cao Đình Hùng và triệu tập 18 đối tượng có tên nêu trên.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, bị can Hùng khai nhận đã sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) DZxx cùng 18 đối tượng nêu trên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo đó, Hùng thỏa thuận với một đối tượng quen biết giao cho Hùng tài khoản siêu tổng đại lý DZxx trên trang Web bong88.com. Sau đó, đối tượng này giao cho một đối tượng khác đến gặp trực tiếp Hùng để trả tiền thắng, thua cá độ trên tài khoản tổng đại lý DZxx. Hùng đã chia tách thành các tài khoản đại lý Master, Agent, Member để giao lại cho nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với giá quy ước 1 điểm = 9.000đồng đến 30.000đồng…

Tài khoản cá độ bóng đá được các đối tượng tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng Huỳnh Ngọc Tấn, Vũ Đình Thái, Nguyễn Chánh Toàn, Trần Thị Thành tiếp tục chia tách tài khoản đại lý thành các tài khoản đánh bạc để giao lại cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở các giải khác nhau, đặc biệt giải EURO 2024, Copa America 2024, các đối tượng đã cá độ một trận đấu bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày thứ Hai hàng tuần, các đối tượng thông qua mạng xã hội thông báo kết quả thắng, thua trên các tài khoản cá độ và trực tiếp gặp để trả tiền thắng, thua cá độ hoặc sử dụng tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng để chuyển nhận số tiền này. Bị can Hùng khai, trong thời gian tổ chức cá độ bóng đá đã được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, khi kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý DZxx, trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 7/2024, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.