Triệt xóa sới bạc lưu động trên sông Lam

Công an huyện Hưng Nguyên vừa phá thành công Chuyên án, đánh úp một sới bạc lưu động trên thuyền giữa sông Lam tại khu vực giáp ranh giữa huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn. Tang vật tạm giữ gần 200 triệu đồng.



Theo cơ quan Công an, đây là đường dây đánh bạc có tổ chức và hoạt động hết sức tinh vi do đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1979) trú tại xóm 4, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên cầm đầu. Để đối phó với lực lượng Công an và bảo đảm cuộc sát phạt diễn ra an toàn, chúng bố trí đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới nghiêm ngặt ngay từ khu vực ven đê sông Lam và sử dụng xe ô tô để đón các con bạc từ các điểm hẹn khác nhau rồi đưa đến ven bờ sông Lam.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Bình An

Theo đó, điểm đi và đến thường xuyên thay đổi để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khi các đối tượng lên thuyền và tham gia đánh bạc, thuyền được thả trôi dọc theo sông Lam.



Khoảng 4 giờ ngày 14/8, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ 13 con bạc. Tang vật tạm giữ gần 200 triệu đồng, 2 xe ô tô, 10 ĐTDĐ, 1 tàu vỏ sắt… Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng; đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.