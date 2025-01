Pháp luật Triệu tập nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nhân viên cây xăng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu bị hành hung, lực lượng chức năng đã điều tra, triệu tập đối tượng gây ra hành vi trên.

Chiều 15/1, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam xác nhận, Công an xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) đã mời nam thanh niên có hành vi đánh nhân viên cây xăng lên làm việc.

Hình ảnh nam thanh niên hành hung nhân viên của cây xăng trên địa bàn xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu được cắt từ từ video ghi lại vụ việc.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa tin, lúc 17h56' ngày 14/1, tại cửa hàng xăng dầu đóng tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, 1 người đàn ông là tài xế ô tô đến đổ xăng đã bất ngờ lao tới và tấn công nhân viên. Dù nhân viên cây xăng cố gắng né tránh, tài xế vẫn tiếp tục hành vi bạo lực của mình.

Nạn nhân là anh P.Đ.V. (SN 1988, nhân viên cây xăng, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), sự việc đã khiến anh V. bị thương ở vùng mắt phải.

Được biết, vào ngày 14/1, nam thanh niên thấy sau khi đổ xăng mà đồng hồ km trong xe không tăng lên nên đã nghi ngờ có gian lận. Tuy nhiên, khi được anh V. giải thích rằng, đây là cây xăng của Nhà nước có đầy đủ giấy tờ kiểm định, thanh niên này đã bỏ đi. Đến chiều cùng ngày thì quay lại gây ra sự việc trên.

Sau khi video ghi lại được lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Quỳnh Tam đã triệu tập nam thanh niên lên để làm việc. Nam thanh niên được xác định là P.V.H. (SN 1990, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã dùng tay đánh vào mặt anh P.Đ.V.

Theo đại diện Công an xã Quỳnh Tam cho biết, đã thụ lý vụ việc này và có gửi văn bản cho cấp trên. Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.