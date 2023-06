Trong 3 ngày từ 25 đến 27/6, Nghệ An có mưa rào và dông nhiều nơi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Tại Nghệ An từ ngày 25 - 26/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa dự báo phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.