Trọng tài nữ lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại kỳ World Cup 2022 môn bóng đá nam; Hải Phòng muốn mua tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai

(Baonghean.vn) - Tổ chức Ngày Di sản văn hóa có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị Di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Ngày làm việc thứ hai của Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết 26 tại Nghệ An; Nhiều hoạt động tôn vinh thầy, cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Tập trung khống chế ổ dịch gia cầm H5N1 tại thành phố Vinh… Đây là một số nội dung đáng chú ý ngày 19/11 trên baonghean.vn.

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế phục vụ tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 tiến hành khảo sát về tình hình phát triển hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Tại Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản, tỉnh Nghệ An đã tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu của quê hương và biểu diễn hát, múa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Baonghean.vn) - Ngày 19/11, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Với đặc thù nghề nghiệp của mình, những giáo viên tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh) mang trên vai nhiều vai trò hơn so với những những giáo viên khác. Những vai trò ấy, nếu không đi cùng sự tình thương và tâm huyết, sẽ là lý do khiến họ rời bỏ công việc của một người thầy.