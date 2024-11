Thời sự

Trực tiếp: Lễ ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh và Lễ trao giải 'Khoảnh khắc vàng' năm 2024

15h chiều nay (9/11), Báo Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh và Lễ trao giải Cuộc thi Ảnh báo chí, Video clip “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An lần thứ XIII. Buổi lễ sẽ được Báo Nghệ An livestream trên các nền tảng số, mời quý vị chú ý đón xem.