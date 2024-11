Báo Nghệ An - Cầu nối quá khứ, hiện tại và tương lai

Nhóm PV - 09/11/2024 11:16

Trong từng bước chuyển của thời đại, Báo Nghệ An là chứng nhân lịch sử, đã đồng hành, chứng kiến bao đổi thay trên mảnh đất quê hương. Hướng tới kỷ niệm 95 năm Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Nghệ An phối hợp cùng Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ra mắt chuyên trang Báo chí dữ liệu đặc biệt về cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh trên nền tảng báo Nghệ An điện tử.