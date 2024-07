Thời sự Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba Ngày 28/7, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thượng tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát bảo vệ; các đồng chí nguyên là chỉ huy Trung đoàn; lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đại diện lãnh đạo Quân khu 4

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ, ngày 25/7/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4183 về việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ - trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (số hiệu E26).

Cơ cấu, tổ chức bộ máy gồm 10 đơn vị trực thuộc, đóng quân trên địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Thượng tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Trung đoàn có chức năng, nhiệm vụ là đơn vị tác chiến đặc biệt, giúp Tư lệnh Cảnh sát cơ động quản lý, chỉ huy đơn vị, thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ việc gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; phối hợp tác chiến chống khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm. Cùng đó là tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Trải qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

Từ những ngày đầu mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, học tập, huấn luyện, ra quân thực hiện nhiệm vụ, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Trong những năm qua, Trung đoàn đã tham gia phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn; kịp thời giải quyết các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn và tham gia phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Cảnh sát cơ động gắn Huân chương Chiến công hạng Ba lên lá cờ truyền thống củaTrung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ. Ảnh: Thành Cường

Ghi nhận những thành tích nổi bật đó, Trung đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng Cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2017, 2018, 2019, được tặng thưởng 20 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh; 900 Bằng khen, Giấy khen các loại của lãnh đạo các cấp tặng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của Trung đoàn.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 27 cá nhân. Đây là sự khích lệ, động lực to lớn để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác huấn luyện, chiến đấu. Ảnh: Thành Cường

Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong 10 năm qua, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Cảnh sát cơ động đề nghị, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ từng bước xây dựng ổn định về cơ sở vật chất và các mặt công tác khác để đưa đơn vị vào hoạt động theo đúng chủ trương, quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương trên địa bàn ngăn chặn hiệu quả các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn; phối hợp đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn về hình sự, ma túy, buôn lậu nguy hiểm; tham gia tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ và các địa phương lân cận.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ biểu dương lực lượng. Ảnh: Thành Cường

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, công tác nghiệp vụ cơ bản, hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, chiến lược phức tạp về an ninh, trật tự để khảo sát địa bàn, xây dựng phương án tác chiến; tham gia phòng, chống dịch bệnh, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng tác chiến của cán bộ, chiến sĩ và tạo mối đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ biểu diễn võ thuật. Ảnh: Thành Cường

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục tăng cường, nhằm góp phần xây dựng đơn vị là khối đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có ý chí khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.