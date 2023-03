Trung Quốc cảnh cáo Mỹ không nên tiếp tục 'đi sai đường'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Nếu Mỹ tiếp tục "đi sai đường" trong chính sách đối với Trung Quốc thì việc đó sẽ dẫn đến đối đầu, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố trong cuộc họp báo thường niên ngày 7/3.

"Nếu Mỹ không phanh lại và tiếp tục đi sai đường, thì sẽ không rào chắn nào có thể ngăn (đoàn tàu) trật bánh và bị lật, điều đó nhất định sẽ dẫn đến đối đầu và xung đột" - ông Tần Cương nói. Theo ông, Mỹ thường xuyên nói về sự cần thiết phải tuân thủ luật lệ nhưng chính nước này lại đang cạnh tranh không trung thực. "Hãy tưởng tượng hai vận động viên thi đấu trong một cuộc đua Olympic, nhưng có một người thay vì tập trung thi đấu hết mình lại luôn cố gắng ngáng chân người kia… Đó không phải là sự cạnh tranh lành mạnh mà là đối đầu ác ý và phạm luật" - ông nói.

​Ông Tần Cương nhấn mạnh sự cạnh tranh như vậy là "hành động phiêu lưu liều lĩnh, trong đó lợi ích cơ bản của hai dân tộc và thậm chí tương lai của toàn nhân loại bị đặt vào thế cực kỳ nguy hiểm". "Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó" - ông nói. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng lưu ý việc gây sức ép và ngăn chặn Trung Quốc không thể làm cho Mỹ "vĩ đại trở lại" và cũng không thể ngăn được sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Thêm vào đó, ông Tần Cương khẳng định chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thực chất là nỗ lực nhằm định hình một phiên bản NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. "Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ tuy quảng bá cho tự do và rộng mở, nhưng trên thực tế lại tập hợp các nhóm khép kín, các nhóm độc quyền, lấy lý do bảo vệ an ninh khu vực nhưng thật ra là kích động đối đầu, lên kế hoạch tổ chức một phiên bản NATO châu Á-Thái Bình Dương" - ông Tần Cương nói.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh mục tiêu của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ là kiềm chế Trung Quốc, điều này “chắc chắn sẽ thất bại”. Theo ông, khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải là vũ đài phát triển hợp tác cùng có lợi, chứ không phải là bàn cờ đối đầu địa chính trị. "Chiến tranh lạnh không nên bắt đầu ở châu Á, và một cuộc khủng hoảng theo hình mẫu Ukraine không bao giờ được tái diễn ở khu vực của chúng ta" - ông Tần Cương nói thêm./.