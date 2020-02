Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo học sinh cách phòng nCoV tại nhà

Từ hôm nay (7/2), học sinh tỉnh Nghệ An được nghỉ học để phòng lây nhiễm nCoV. Ảnh tư liệu

Chiều 5/2, UBND tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc về việc cho phép học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Theo công văn này, hôm nay (thứ Sáu, ngày 7/2), các học sinh được nghỉ học cho đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian nhập học trở lại.

Việc cho học sinh nghỉ học nhằm giảm thiểu nguy cơ của dịch bệnh nCoV lây lan. Tuy nhiên, không đồng nghĩa nguy cơ của nCoV được triệt tiêu hoàn toàn. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An: Việc phòng, chống nCoV cũng cần được quan tâm thực hiện ngay tại gia đình học sinh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An khuyến cáo: Việc tỉnh Nghệ An cho học sinh trong tỉnh nghỉ học nhằm giúp các cháu hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm nCoV. Vì vậy, trong thời gian nghỉ này, phụ huynh nên cố gắng để các cháu ở nhà tự học và không ra ngoài.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Ở nhà, các cháu học sinh cần được bảo đảm tốt việc vệ sinh cá nhân phòng bệnh, thường xuyên rửa tay dưới vòi nước chảy bằng xà phòng; tập thể dục thường xuyên, giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống sôi, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh tăng cường sức đề kháng. Ở nhà, các cháu cũng không được tiếp xúc với động vật hoang dã, động vật nhà nuôi bị ốm, cúm.

Phòng bệnh cho các cháu, phụ huynh cần tăng cường vệ sinh nhà cửa bằng các chất tẩy rửa, đảm bảo nhà cửa thông khí, thoáng gió, khô ráo, không để ẩm ướt; vệ sinh sạch sẽ chuồng trại chăn nuôi, phun thuốc tiêu độc, khử trùng xung quanh nhà ở và nơi chăn nuôi.

Trong trường hợp bất khả kháng phải ra ngoài, các cháu cần phải được đeo khẩu trang phòng bệnh; hạn chế đến những nơi tập trung đông người; không tiếp xúc với người ốm, sốt; nếu có tiếp xúc thì nên đứng cách xa với khoảng cách 2m.

Nếu các cháu trong thời gian ở nhà xuất hiện dấu hiệu sốt, ho, bất thường về sức khỏe, phụ huynh cần đeo khẩu trang cho các cháu và đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời, không được tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.