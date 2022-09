Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào thăm, làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Keo Uodone Sengmanivong – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào khẳng định, các hoạt động của tuổi trẻ hai nước với những việc làm cụ thể, thiết thực đã minh chứng cho những nỗ lực của tuổi trẻ trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Chiều 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức buổi làm việc, trao đổi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào. Về phía Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào có đồng chí Keo Uodone Sengmanivong – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cùng các đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào. Về phía Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có đồng chí: Trần Hoài Minh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn và các đồng chí đại diện các Ban Trung ương Đoàn. Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An; Thường trực Tỉnh đoàn; Đoàn Khối CCQ tỉnh; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an, Thành đoàn Vinh, lãnh đạo Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

Buổi làm việc nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tổ chức.

Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào giai đoạn 2017 – 2022 và thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương nhấn mạnh, Nghệ An có đường biên giới giáp Lào dài 468 km qua 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay và Hủa Phăn. Phát huy những tình cảm quý báu mà hai Đảng, hai Nhà nước đã dày công vun đắp, trong thời gian qua tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động phối hợp hết sức hiệu quả đối với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, đặc biệt là 3 tỉnh có chung đường biên.

Nổi bật trong đó là việc ký kết biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác, định kỳ hàng năm tổ chức các Đoàn Thanh niên ưu tú sang thăm, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tham quan các di tích lịch sử, học tập các mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các đội hình hoạt động tình nguyện quốc tế tại nước bạn Lào với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dạy tiếng Việt; thăm, tặng quà và giúp đỡ các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa hệ thống điện sáng cho nhà dân; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế VACR. Những hoạt động này đã để lại dấu ấn tốt đẹp, được lãnh đạo và nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Từ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng các Tổng đội Thanh niên xung phong, Làng thanh niên lập nghiệp trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An được Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng làng thanh niên biên giới hữu nghị Việt Lào tại tỉnh Bôlykhămxay thông qua việc cử cán bộ trực tiếp tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho đoàn viên, thanh niên, người dân.

Hiện nay, tổng số du học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh là gần 600 du học sinh. Và vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ Lào hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, các cuộc thi hùng biện tiếng Việt; tổ chức thăm hỏi và chúc tết các lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn, hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đang triển khai 3 phong trào lớn đó là: Phong trào Thanh niên tình nguyện, Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên: Đồng hành với thanh niên trong học tập; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Tại buổi làm việc, đồng chí Keo Uodone Sengmanivong – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đã gửi lời chân thành cảm ơn tới sự tiếp đón nồng hậu đến từ Nghệ An. Thời gian qua, tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào nói chung, các tỉnh có chung đường biên và Nghệ An nói riêng đã có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, được mọi tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đó là minh chứng cho nỗ lực của tuổi trẻ trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc.

Từ những thành quả đã đạt được, thời gian tới đồng chí mong muốn tuổi trẻ hai bên tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó, để tình hữu nghị anh em Việt - Lào sẽ trường tồn cùng với hai dân tộc và tạo tiền đề vững chắc, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của cả hai đất nước.