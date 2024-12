Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

Nghệ An ban hành Đề án thành lập Đảng bộ thành phố Vinh (mới); Hơn 250 giáo viên Nghệ An được tập huấn chương trình Tin học theo chuẩn quốc tế ICDL; Kịp thời giải cứu bé gái ở miền núi Nghệ An bị dụ dỗ đi làm thuê... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn ngày 7/12.