Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

(Baonghean.vn) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác này. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước.

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn tăng gần 10% so với cùng kỳ bất chấp những khó khăn khách quan và chủ quan. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tạo được thương hiệu, giá trị cao trên thị trường.

(Baonghean.vn) - Việc triển khai được kỹ thuật can thiệp đặt Stent Graft động mạch chủ, đã tạo điều kiện cho người bệnh có thể lựa chọn các phương pháp điều trị tối ưu đối với bệnh lý động mạch chủ.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13229 ngày 29-6-2022

Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.

(Baonghean.vn) - Dù chiếm lực lượng nhỏ, nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng cựu chiến binh và tổ chức Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An luôn khẳng định vai trò nêu gương, từ đó lan tỏa hình ảnh người cựu chiến binh luôn tiên phong trên mọi mặt trận.

(Baonghean.vn) - Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đã gửi gắm mong muốn, kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác và phát triển bền vững.

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tới Pháp sau hành trình kéo dài gần 2 ngày. Anh sẽ có buổi kiểm tra y tế tại Pau FC vào hôm nay (29/6); ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á năm 2022 vào chiều tối 28/6. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên lực lượng của đội đã không thể có những cầu thủ trẻ tốt nhất.

(Baonghean.vn) - Vùng bãi ngang ở huyện Quỳnh Lưu là nơi trọng điểm về sản xuất rau màu hàng hóa lớn nhất Nghệ An. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng đến cây trồng, thậm chí có nhiều diện tích rau màu bị khô cháy. Nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra, nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ.

Công an đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án tham ô tài sản tại Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện Tây Sơn (Bình Định) sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố các bị can.

(Baonghean.vn) - Từng đưa ra cam kết theo đuổi chính sách năng lượng xanh, thế nhưng, giờ đây Đức dường như lại đi “ngược chiều gió” với chính mình. Đức đang phải vật lộn để lấp đầy các địa điểm lưu trữ khí đốt, kể từ khi Nga siết nguồn cung. Một trong số các giải pháp khả thi mà Berlin sẽ theo đuổi, chính là khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than, dù có thể tác động nặng nề lên nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.

(Baonghean.vn) - Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời nắng như đổ lửa. Nền nhiệt cao, cộng với hiệu ứng gió Lào càng khiến cho cái nóng trở nên quay quắt. Nắng nóng đỉnh điểm, những người lao động ngoài trời lại vất vả gấp đôi, gấp ba ngày thường.

(Baonghean.vn) - Lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp các lực lượng đã tham gia chữa cháy rừng tại địa bàn xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu.

(Baonghean.vn) - Điểm thi lớp 10 là căn cứ để các trường THPT xét tuyển đầu vào. Năm nay, do số lượng học sinh đăng ký dự thi ở các trường đều tăng nên mức điểm chuẩn của các nhà trường cũng có nhiều sự điều chỉnh so với năm học trước.

(Baonghean.vn) - Trên tờ The National Interest, chuyên gia Shushanik Minasyan cho rằng, có điều bất ngờ đối với phương Tây, đó là Nga đã tìm thấy đối tác ở Biển Đen.

(Baonghean.vn) - Tầm 11 giờ trưa là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Đây cũng là lúc tàu, thuyền của huyện Diễn Châu (Nghệ An) đánh bắt trở về cảng cá, sự cực nhọc, thấm mệt của bà con ngư dân hiện rõ dưới cái nóng 40 độ C.

(Baonghean.vn) - Trong năm 2022, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là ở khu vực 27 xã biên giới. Tuy nhiên, hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời đi kiểm tra một số địa điểm bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Công văn số 759-CV/BTGTU về việc triển khai tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

(Baonghean.vn) - Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2022 của Nghệ An tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như linh kiện điện tử, phân bón, thức ăn gia súc,... giảm do gặp khó khăn về vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa địa phương,..