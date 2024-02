Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền, chiều 1/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.