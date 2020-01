Trường con Nam Định và người tình bị bắt vì mua bán ma túy ở Nghệ An

Khoảng đầu tháng 12/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các huyện miền núi Nghệ An về TP. Vinh để trung chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ nên đã báo cáo, xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh.



Trong đường dây này có đối tượng Trịnh Xuân Trường (thường gọi là Trường con Nam Định). Sau khi báo cáo và tiến hành các biện pháp điều tra, được biết Công an huyện Tương Dương cũng đã đưa nhóm đối tượng này vào tầm ngắm nên 2 đơn vị đã quyết định đồng chủ trì phối hợp để phá án. Chuyên án 136T được xác lập để đấu tranh.

Công an lấy lời khai đối tượng Trịnh Xuân Trường (tức Trường con). Ảnh: Minh Khôi

Đến ngày 2/1/2020, nhận được thông tin các đối tượng chuẩn bị nhận một mẻ “hàng”, Ban chuyên án quyết định cử các tổ công tác triển khai tại hiện trường mật phục chờ phá án.

Vào khoảng 3h ngày 3/1, tại khu vực bản Muối Mác, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Thị Phương (SN 1986, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu); Trịnh Xuân Trường (SN 1972, trú xóm Nam Hòa, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và Phạm Lý Vũ Duy (SN 1984, trú phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Tang vật thu giữ tại hiện trường 1kg ma túy dạng ketamin, một xe ô tô bán tải màu trắng.

2 đối tượng Phạm Lý Vũ Duy và Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Minh Khôi

Quá trình vây bắt, các đối tượng đã cố thủ trên xe, sau đó lái xe đâm vào lực lượng chức năng để hòng tẩu thoát, khiến 2 xe ô tô của lực lượng vây bắt bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và những người dân ở gần khu vực này, tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên, sau đó bắn thủng lốp xe. Xe của các đối tượng chạy được thêm 700m thì dừng lại, lúc này các đối tượng mở cửa xe để tẩu thoát thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ thành công.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Phương cùng với người tình là Trịnh Xuân Trường (Trường con) và Duy dùng chiếc xe ô tô bán tải màu trắng chạy từ TP Vinh lên huyện Tương Dương để mua ma túy của một đối tượng ở đây với giá 280 triệu đồng.

1 kg ma túy dạng ketamin bị thu giữ. Ảnh: Minh Khôi

Sau khi nhận được hàng, phát hiện thấy lực lượng công an các đối tượng lên xe bỏ chạy về đến địa bàn huyện Con Cuông thì bị lực lượng Công an vây bắt. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.